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挽回经济损失1749.56万元！洛阳发布2023年上半年消费维权分析报告
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 15:31

　　今日，洛阳市市场监督管理局12315指挥中心发布2023年上半年消费维权分析报告。

　　今年前6个月，洛阳市市场监督管理局12315三级执法网络上半年共受理各类咨询、投诉、举报158769起。其中，受理咨询112310起；受理投诉35966起，共为消费者挽回经济损失1749.56万元；受理举报10493起，案值710余万元。

　　具体来看——

　　受理商品消费类投诉共19568件，占投诉总量的54%。

　　一般食品的质量及价格，服装、鞋帽质量三包问题，家居用品的质量及售后三包问题位居商品消费类投诉前三位。

　　商品消费类投诉主要集中在商家销售的商品质量问题及价格不合理、过期食品问题、食品价格过高、汽车商家不按约定提车等合同方面问题以及4S店售后纠纷、服装鞋帽的质量三包问题等方面。

　　受理服务消费类投诉16397件，占投诉总量的42%。

　　商品销售服务、餐饮和住宿服务、美容美发洗浴服务位居服务消费类投诉前三位。

　　受理服务消费类投诉问题主要是美容美发洗浴行业办卡后商家关门跑路及服务态度方面问题、餐饮住宿行业中餐饮店、宾馆工作人员服务态度差及宣传与实际不符问题；家用电器售后维修服务不到位、宽带网络售后服务差等问题。

　　受理群众举报方面

　　从举报违法主体来看，个体工商户和有限责任公司成为群众举报主要对象。从其违法性质来看，广告违法行为(虚假宣传)、食品问题、侵害消费者权益行为等举报数量较多。从受理情况来看，广告违法行为的举报居举报类问题首位。

　　洛阳市市场监管局相关负责人表示，该局12315指挥中心立足职能、多措并举，坚持24小时在线值守，保障线路畅通。始终把维护消费者合法权益放在首位，强化消费者权益保护，营造绿色放心消费环境。下一步，市场监管部门将进一步加强事前、事中、事后监管，严厉打击价格违法、假冒伪劣、侵害食品安全、无照经营、侵犯消费者权益、虚假广告宣传、商标侵权等违法行为，维护公平竞争的市场环境。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 孙怀真 李二帅 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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