洛阳2023年上半年10起消费维权典型案例发布

刚刚，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布2023年上半年10起消费维权典型案例。

刚刚，洛阳市市场监管局12315指挥中心发布2023年上半年10起消费维权典型案例。

案例一：某汽车销售服务(洛阳)有限公司汽车质量纠纷

6月18日，消费者古先生反映其于2022年3月在洛龙区某汽车销售服务(洛阳)有限公司洛龙区分公司33万余元购买一辆汽车，2023年6月份天窗出现漏水情况，导致车内电子元件受损，认为车辆存在严重质量故障，要求4S店换车，但4S店拒绝。接到投诉后，市局直属分局辖区所执法人员立即与古先生取得联系，了解情况后，积极与店方协调，店方已经为古先生维修车辆。古先生对市场监管部门的处理表示满意。

市场监管小贴士：

根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第三条“三包责任由销售者依法承担。销售者依照本规定承担三包责任后，属于生产者责任或者其他经营者责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。”，第十八条“家用汽车产品的三包有效期不得低于2年或者行驶里程50,000公里，以先到者为准；包修期不得低于3年或者行驶里程60,000公里，以先到者为准。”的规定，本案中，消费者的车辆出现故障符合《家用汽车产品修理更换退货责任规定》规定的三包条件，商家应当及时履行售后义务，为消费者提供维修服务。

案例二：某汽车销售服务有限公司汽车质量纠纷

6月22日，消费者马先生反映其于2023年6月17日瀍河区某汽车销售服务有限公司32万元购买一辆汽车，6月19日在行驶中发动机突然出现故障，车辆一直无法熄火，后备箱也无法打开，多次与4S店协商无果。接到投诉后，市局直属分局辖区所执法人员立即与马先生取得联系，了解情况后，积极与店方协调，店方经检测，同意为消费者更换同型号同规格的车辆，消费者马先生对市场监管部门的处理表示满意.

市场监管小贴士：

根据《家用汽车产品修理更换退货责任规定》第三条“三包责任由销售者依法承担。销售者依照本规定承担三包责任后，属于生产者责任或者其他经营者责任的，销售者有权向生产者、其他经营者追偿。”第二十二条“家用汽车产品自三包有效期起算之日起7日内，因质量问题需要更换发动机、变速器、动力蓄电池、行驶驱动电机或者其主要零部件的，消费者可以凭购车发票、三包凭证选择更换家用汽车产品或者退货。销售者应当免费更换或者退货。”等的规定，本案中，消费者所购车辆符合法定三包范围的相关更换新车的条件，商家终承担售后责任给予解决。

案例三：某汽车销售服务有限公司加价提车纠纷

6月6日，消费者段先生反映其6月1日在洛龙区某汽车销售服务有限公司与4S店拟定合同，购买一辆汽车并约定好车辆价款，到约定提车时间4S店临时涨价10000元，段先生认为对方超出合同价临时加价不合理，与4S店协商无果。接到投诉后，市局直属分局辖区所执法人员立即与段先生取得联系，了解情况后，积极与店方协调，店方已经按照协商的价格为消费者提供车辆。消费者段先生对市场监管部门的处理表示满意。

市场监管小贴士：

本案中消费者购买家用汽车，交易双方订立合同约定车价款，4S店应该依照《民法典》合同编的相关规定，以及《消费者权益保护法》第十六条“经营者向消费者提供商品或者服务，应当依照本法和其他有关法律、法规的规定履行义务。经营者和消费者有约定的，应当按照约定履行义务，但双方的约定不得违背法律、法规的规定。”《价格法》第十三条第二款“经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。”《汽车销售管理办法》第十条“经销商应当在经营场所以适当形式明示销售汽车、配件及其他相关产品的价格和各项服务收费标准，不得在标价之外加价销售或收取额外费用。”等的规定，应当按照约定车辆价款全面履行交付车辆义务，禁止加价提车。

案例四：洛阳某停车场收费纠纷

4月9日，消费者李女士反映4月8日在某停车场停车，其于当晚20:00分驶入该停车场停车，4月9日17:00分左右驶出，商家却收取其50元停车费，李女士认为停车场不执行政府停车收费规定。接到投诉后，涧西区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查，经核实，消费者反映属实，停车场核实后称因收费系统故障计时错误，导致停车费错误，执法人员责令停车场退还款项，对该行为另行处理，消费者李女士对市场监管部门处理结果表示满意。

市场监管小贴士：

根据洛发改〔2018〕2号《洛阳市发展和改革委员会关于进一步完善机动车停放服务收费管理的通知》“实行政府定价的收费停车场(点)在新标准未下发前按以下标准执行: 7时—23时小型汽车每次3元、中型汽车每次5元、大型汽车每次8元，过夜不分车型每次10元，24小时跨时段按过夜标准收取，不得分时段累进计费。”和2019年4月8日洛阳市城市管理局等四部门发的《关于加强城市区停车管理的通告》“城市区已经备案或审批的停车场点(含社会单位和个人出资建设的停车场)实行计次收费，按照以下标准执行：小型车辆3元/次、中型车辆5元/次、大型车辆8元/次，过夜不分车型10元/次，停车30分钟内免费，24小时跨时段按过夜标准收取，不得分时段累进收费，社会单位和个人出资建设的停车场严禁自行定价”的规定，洛阳市主城区内停车场应严格执行政府定价部门制定的停车收费标准。

案例五：洛阳某量贩有限公司商品价格纠纷

6月25日，消费者耿先生反映当日在洛阳某量贩有限公司购买了五瓶红星二锅头，商家标价一瓶30元，实际结账时商家收取其一瓶33元，其认为不合理，与商家协商无果，后拨打12315热线求助。接到投诉后，西工区市场监管局辖区所执法人员立即进行调查，经核实，耿先生反映情况属实，已责令商家退回款项，执法人员要求商家在销售商品的过程中诚信经营，对商家行为另行处理，消费者耿先生对市场监管部门处理结果表示满意。

市场监管小贴士：

本案中，经营者销售商品可依法按照《中华人民共和国价格法》关于市场调节价的相关规定，自主制定商品价格，但是必须遵守《中华人民共和国价格法》第十三条规定：“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况。经营者不得在标价之外加价出售商品，不得收取任何未予标明的费用。”的规定，遵循公开、公平和诚实信用原则，不得在标价之外加价出售商品，切实履行市场主体责任，维护和保障消费者的合法权益。