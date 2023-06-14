网友建议暑期地铁加密班次 洛阳市轨道交通集团回应

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：随着暑期旅游高峰到来，洛阳地铁非高峰时段客流激增，车厢内人员密集，希望轨道交通集团能够根据客流情况加密班次。 近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：随着暑期旅游高峰到来，洛阳地铁非高峰时段客流激增，车厢内人员密集，希望轨道交通集团能够根据客流情况加密班次。 洛阳市轨道交通集团回复：地铁属于公益性民生工程，需兼顾社会效益和经济效益，为避免运能浪费，洛阳市轨道交通根据线路客流、市民出行特征、列车满载率、时段客流情况等因素合理安排行车计划。通过分析近期1、2号线非高峰时段断面客流发现，1号线非高峰时段最大断面满载率为38.20%，2号线非高峰时段最大断面满载率为23.41%，运能仍有较大的富余。同时我司将持续关注1、2号线客流情况，遇突发大客流，适时组织备用列车上线，满足广大乘客的乘车需求。 点击查看原帖⑥