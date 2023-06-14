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网友建议暑期地铁加密班次 洛阳市轨道交通集团回应
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 11:27

　　近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖建议：随着暑期旅游高峰到来，洛阳地铁非高峰时段客流激增，车厢内人员密集，希望轨道交通集团能够根据客流情况加密班次。

　　洛阳市轨道交通集团回复：地铁属于公益性民生工程，需兼顾社会效益和经济效益，为避免运能浪费，洛阳市轨道交通根据线路客流、市民出行特征、列车满载率、时段客流情况等因素合理安排行车计划。通过分析近期1、2号线非高峰时段断面客流发现，1号线非高峰时段最大断面满载率为38.20%，2号线非高峰时段最大断面满载率为23.41%，运能仍有较大的富余。同时我司将持续关注1、2号线客流情况，遇突发大客流，适时组织备用列车上线，满足广大乘客的乘车需求。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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