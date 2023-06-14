“党建+运营”！小小蕙兰长成“亿元产业”

赏兰、鉴兰、论兰、购兰……盛夏，伏牛山腹地依然有着独有的清凉。近日，步入栾川县合峪镇柳坪村蕙兰文化产业园，60栋现代化日光玻璃温室鳞次栉比，一群来自湖北、陕西、浙江、广东和洛阳周边的兰友，在兰棚之间穿梭，品评欣赏，现场交易。

赏兰、鉴兰、论兰、购兰……盛夏，伏牛山腹地依然有着独有的清凉。近日，步入栾川县合峪镇柳坪村蕙兰文化产业园，60栋现代化日光玻璃温室鳞次栉比，一群来自湖北、陕西、浙江、广东和洛阳周边的兰友，在兰棚之间穿梭，品评欣赏，现场交易。

“蕙兰虽小，却是名副其实的资金、技术、乡土人才密集型产业，而且具有极高的成长性和竞争力。”合峪镇副镇长闫辉脱口而出的一系列名词，道出了当地以现代产业理念发展蕙兰经济的新路子。培育蕙兰品种300余个、规模10万盆以上、带动12个村集体经济发展、年产值突破6亿元……如今，蕙兰已经在这里形成产业，园区也成为全国重要的蕙兰集散地。

从山野到厅堂，从文人青睐的风雅之物到助百姓增收的致富之花……深读栾川蕙兰产业发展的密码，联合党建引领下的乡村产业运营模式格外亮眼。

其实，闫辉还有一个身份——蕙兰文化产业园联合党支部书记。“从一开始，我们就坚持把党支部建在产业链上，前置运营理念，注重联村带农，真正以产业兴旺带动强村富民。”闫辉说。

在自然界，兰花品类极其丰富。生长在伏牛山的栾川蕙兰，是中国兰的代表，其千变万化的花艺备受兰友推崇，它也是全市继“洛阳牡丹”之后第二个获批国家地理标志证明商标的花卉品种。

“伏牛山蕙兰资源富集，但在过去很长时间里，蕙兰产业处在单打独斗、恶性竞争的尴尬境地。只有握指成拳，蕙兰产业才能扭转被动局面。”闫辉坦言。去年，当地发挥联合党支部作用，全面整合12个村集体经济引导资金，对接政策性金融支持，打造蕙兰文化产业园。按照边建设边发展的模式，园区相继聚集了周边县区和湖北、浙江等地100多个养兰大户和乡贤，并将党员全部纳入联合党支部。