农业农村部企业重点实验室名单公布 洛阳多家单位上榜

近日，农业农村部公布农业农村部企业重点实验室名单，我市多家单位上榜。

近日，农业农村部公布农业农村部企业重点实验室名单，我市多家单位上榜。

农业农村部重点实验室致力于通过强化科技资源建设，解决农业产业共性和关键技术问题，增强我国农业科技国际竞争力。建设农业农村部重点实验室对强化企业科技创新主体地位，提升企业自主创新能力和核心竞争力，加快培育涉农科技领军企业，促进农业科技进步具有重要意义。

农业农村部兽用药品创制重点实验室

由普莱柯生物工程股份有限公司获批组建。该实验室将持续开展产业应用基础研究、关键共性技术研发，不断将兽用基因工程疫苗、多联多价疫苗、新型诊断试剂等具有重要应用前景的科研成果进行系统化、配套化和产业技术研究开发，推动我国兽用药品行业产品结构创新、产业结构升级和高质量发展。

以组建农业农村部兽用药品创制重点实验室为契机，未来普莱柯还将结合在建的生物安全三级(P3)实验室，进一步深化与高校、院所和行业相关企业的产学研合作，形成产业协同创新体系。

农业农村部收获机械可靠性提升重点实验室

由洛阳智能农业装备研究院有限公司、河南科技大学、中国农业大学、中国一拖集团有限公司联合组建，围绕收获机械可靠性提升，在能力建设和行业服务等方面开展紧密合作。

该实验室将以收获机械可靠性试验验证流程的核心技术环节“载荷谱”研究为突破口，探究适用的田间作业载荷测试系统及载荷谱分析方法，构建收获机械田间作业载荷谱数据库。此外，实验室将基于农机颠簸振动试验台及农机整车负载试验台等可靠性测试验证平台，面向行业开展测试验证服务，助力提升我国高可靠性农机装备研发、制造水平和农机产业高质量发展。(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 张玉书 姜文君)