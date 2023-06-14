“路一修，环境就好了，游客也多了。”近日，在汝阳县上店镇西局村，经营梅花玉工艺品生意的村民李修军，指着自家店铺门前的路，高兴地说着这两年的变化。

中国伏牛1号生态旅游公路汝阳段

“路一修，环境就好了，游客也多了。”近日，在汝阳县上店镇西局村，经营梅花玉工艺品生意的村民李修军，指着自家店铺门前的路，高兴地说着这两年的变化。

让李修军赞不绝口的路，是中国伏牛1号生态旅游公路。

八百里伏牛青山莽莽，横亘洛阳南部，生态资源极具价值，全域旅游极具前景。近年，随着我市高速公路网日趋完善，游客“快进、快出”的交通问题基本解决，加快规划建设伏牛山地区旅游公路，打造“慢游”交通体系重要支撑，对于促进伏牛山旅游资源开发、带动乡村全面振兴有着重要意义。因此，我市于2021年启动中国伏牛1号生态旅游公路项目。恰逢我省决定重点建设四大1号旅游公路，争取到2025年，建成“黄河古都”“太行天路”“生态伏牛”“红色大别”四大1号旅游公路，中国伏牛1号生态旅游公路因此乘着东风进入建设“快车道”。

目前，210公里的中国伏牛1号生态旅游公路汝阳段建设推进迅速，已建成191.5公里，其“明星项目”——“百里画廊”旅游风景道覆盖9个乡镇49个村庄、10条主要交通道路，串联西泰山、恐龙谷漂流、前坪龙湖等景区、景点，目前项目进入冲刺阶段，预计9月底完工。

“原来道路两旁乱搭乱建，堆满杂物废料，路窄通行难，不仅来往游客停车不便，而且不安全。”李修军说，他店铺门前的道路属于中国伏牛1号生态旅游公路，改造后不仅改善了路域环境，还给当地带来了名气、人气、财气。

“快进慢游、均衡发展的旅游格局是实现公路交通基础设施从单纯满足出行需要，向交通、生态、人文、休闲、产业升级等复合功能转变的新途径。”汝阳县公路事业发展中心主任杜留现说，中国伏牛1号生态旅游公路项目通过环线廊道建设，把沿线景区串联成生态康养、红色文化、农俗体验、消费聚集的旅游休闲度假区，也将更多群众纳入旅游产业中。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 通讯员 杨鹏 文/图）

中国伏牛1号生态旅游公路项目

●该项目规划建设1470公里，依托部分现有道路改扩建，因地制宜新建道路，最终形成环线交通网。

●该项目覆盖汝阳、嵩县、栾川、洛宁和宜阳共5个县，规划串联28个3A级以上景区，涉及3条高速公路，规划建设1条500公里主环线、4条联络线、18条支线。

●2022年至今，该项目已完成建设521.684公里。2023年市定目标任务为300公里，截至6月底，5个县已完成251.822公里建设任务。