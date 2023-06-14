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深圳：利益深度捆绑 共助园区发展（对标先进跟班学习 解放思想推动发展）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 09:00
南山云谷创新产业园一角 （受访者供图）

　　在深圳市南山区桃源街道平山社区，南山云谷创新产业园(简称南山云谷)因集聚了许多科创企业，在当地知名度颇高、备受关注。

　　“得益于‘集体产权+民企运营’模式，该园区运营一直非常平稳，成为当地产业发展的一支重要力量。”日前，我市跟班学习国企干部、洛阳国宏园区发展有限公司副总经理朱雯靖接受记者采访时说。她在南山云谷跟班学习3个月，对园区情况较为熟悉。

　　何为“集体产权+民企运营”？朱雯靖介绍，南山云谷由深圳市平山实业股份有限公司(平山社区集体资产管理委员会占股51%，398名村民占股49%)和深圳市名网智库投资管理有限公司各持50%股份成立。更详细点来说，即园区资产归村集体所有，但园区由民营企业运营管理，每年根据园区地理位置、体量大小等因素设置园区保底租金收益，收益全部交由平山实业股份有限公司进行分红，名网智库则收取其年度运营管理费用。

　　在深圳，约有1500个产业园区采用“集体产权+民企运营”模式来进行运营管理。得益于此模式，深圳村集体经济迅速发展，而产业园区因有专业团队运营，得以迅速发展壮大，为众多中小型企业提供了成长的沃土。

　　以南山云谷为例，目前共有100多家企业进驻该园区，小微企业占89%，主要涵盖智能电子、云计算、互联网、电子商务、生物医疗等行业。其中，包括全国领先的无人机企业大疆创新科技公司(客服部)、柴火空间运营单位矽递科技公司、国内彩超医疗器械领军企业开立科技公司等。

　　“这种模式的好处在于各自发挥所长，实现了双方利益的深度捆绑，收到了‘1+1＞2’的效果。”我市跟班学习国企干部、河南古都创新科技产业有限公司总经理白冠秋进一步解释，产业园区需要专业的运营团队来运营管理，而村集体往往不具备这种能力。通过引进民企运营，充分发挥其在招商、提供政策服务、投融资助力、供应链整合等方面的优势，孵化、培育更多优质的高科技企业，推动园区发展。通过提前设定的利益分成方案，村集体与运营公司利益得以深度捆绑，双方利益一致、形成合力，共同推动产业园区发展。

　　“具体从招商来说，民营企业招商模式更为灵活，它们完全可以利用市场化的招商模式，通过对接社会资源，吸引更多优质企业进驻园区。”我市跟班学习国企干部、伊川县产业投资发展有限公司招商运营部部长季朝辉表示，自成立以来，南山云谷一直保持着高达95%的出租率。

　　深圳“集体产权+民企运营”产业园区运营模式，引发我市跟班学习国企干部思考。“这种模式不但可以保障村集体的利益，也使园区运营更加市场化、灵活化。”朱雯靖表示，建议洛阳的产业园区可充分借鉴此模式，在产业园区运营时可采用国有平台公司、当地政府或村集体、专业运营公司三方联合方式，通过利益捆绑，充分发挥各自优势，实现合作共赢。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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