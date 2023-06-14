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2022年度河南省技术转移示范机构综合考核结果出炉 洛阳4家单位获评全省优秀
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 08:44

　　记者从市科技局获悉，日前省科技厅公布了2022年度河南省技术转移示范机构综合考核结果，全省10家单位获评优秀。我市的河南科技大学技术转移中心、洛阳理工学院技术转移中心、清研(洛阳)先进制造产业研究院、洛阳瑞泽石化工程有限公司技术中心等4家单位获评优秀，数量位居全省第一。

　　其中，河南科技大学技术转移中心整合学校科技成果、先进技术和人才队伍资源，构建了以科研人员为主体、企业需求为导向，政产学研紧密结合的技术创新体系，近5年来获批国家专利2000余件，签订技术转让、许可、开发、服务等合同1200项，合同经费近2亿元。

　　洛阳理工学院技术转移中心积极探索运营新模式，近3年来在优势技术领域开展校企(地)合作，举办洛阳市科技企业创新发展能力体系建设培训，服务企业100余家，挖掘技术需求1200余项，促成科技成果落地转化共计1000余项，形成技术交易金额6600余万元。

　　清研(洛阳)先进制造产业研究院(原清华大学天津高端装备研究院洛阳先进制造产业研发基地)按照“平台+投资孵化+实业”的运营模式，先后承担项目110余项，合同额超2.4亿元，累计开展120余期产业技术创新高端培训、双创活动等，持续为洛阳乃至河南导入高端人才、技术、项目。

　　洛阳瑞泽石化工程有限公司技术中心将高校、科研院所的研发成果与自身工程技术相结合，形成成套工艺包，进行工业化转化。截至目前，该中心与全国各地近百家石化企业开展技术及业务合作，开展各项技术交流、技术咨询、技术培训活动200余次，签订技术合同187个，签订合同额约5.4亿元，完成技术交易额1.5亿元。

　　技术转移是企业实现技术创新、增强核心竞争力的关键环节，是创新成果转化为生产力的重要途径。近年，我市主动作为靠前服务，坚持发挥示范引领作用，目前已建成国家级技术转移示范机构1家、省级技术转移示范机构32家、市级技术转移示范机构37家，在规范和加强技术市场建设、推动科技成果转化等方面取得明显成效。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 通讯员 李园园)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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