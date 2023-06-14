在动画电影《长安三万里》中，李白被唤作“寒门子弟”。影迷满脸问号：李白咋会是寒门子弟？瞧他那一掷千金的做派，动不动就“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”，这哪像寒门子弟啊！

在动画电影《长安三万里》中，李白被唤作“寒门子弟”。影迷满脸问号：李白咋会是寒门子弟？瞧他那一掷千金的做派，动不动就“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒”，这哪像寒门子弟啊！

殊不知，古人口中的“寒门”与今人以为的“寒门”不是一回事儿。

古代的寒门亦称寒族、庶族，并非真正意义上的穷苦人家，而是门第低微、略有薄产的“中产阶级”：要么祖上没出过什么大人物，无权无势；要么祖上当过高官，富贵显荣，只是家道中落，不如从前——杜甫和高适都属于这类人。

隋唐以前流行门阀制度，官位可世袭，朝廷按门第高低选拔官吏，重要官职往往被士族垄断。士大夫阶层各自抱团，世代为官，逐渐形成了割据一方的豪门贵族。

庶族与士族相对，通常是有房有地的中小地主，吃穿不愁，但是没有特权，社会地位低。庶族之下还有平民(无产阶级)、贱民(奴仆、娼妓之流)，真正的穷人恐怕连“门”都入不了。

隋唐时期，科举制诞生，门阀制度被打破，寒门子弟通过读书考试也能金榜题名，学而优则仕，但寒门与豪门之间仍然有着难以逾越的鸿沟。

在唐代，代表出身和血统的族谱是非常重要的身份证明。当时科举制度初创，大部分人还是要通过达官贵人举荐才能当官。

族谱不能瞎掰，只有历代传承的豪门族谱或是官修族谱方能得到朝廷认可。

李白自称“陇西李氏”、皇族后裔，却连祖上三代的家谱都弄不清楚，贵族不承认他的高贵血统，所以他毛遂自荐时吃了不少闭门羹。

严格来说，李白或许连寒门子弟都算不上。相传，他父亲是商人。唐代重农抑商，士、农、工、商，商人的地位比农民还低。农民尚可考进士，李白却连科考资格都没有，犹如社会边缘人，所以他不在乎倒插门，入赘到豪门当女婿。

好在才华也是一种隐性资产。“诗仙”李白名动京城，粉丝遍天下，吃喝住宿都有人抢着安排——“五花马，千金裘”，说不定都是别人送的呢！（洛报融媒·洛阳网记者 张丽娜）