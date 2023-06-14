孟津区奋力建设“产业高地、千亿强区”（凝心聚力抓产业 项目建设加速跑）

一个项目联动黄河两岸产业，“双子城”加快发展共振步伐！

一个项目联动黄河两岸产业，“双子城”加快发展共振步伐！

昨日，作为中州时代首个落地的配套项目，位于孟津区先进制造业开发区的洛阳宏联新材料科技有限公司锂电池负极材料前驱体项目建设正酣。

按照规划，明年投产后，该项目将以洛阳石化生产副产品催化油浆为原料，在为中州时代供应配件的同时，其副产品又可作为宏兴新能的生产原料，从而有效实现周边相关企业成品端与原材料端的“互供”，再加上宏联新材料与中硅高科、月星新能源积极联动研发，助力湖南大学技术成果在我市落地，进一步为推动全市产业上下链联动、左右链互补提供强劲动力。

落一子而激活满池春水。

通过引进建设宏联新材料项目，一举激发起孟津吉利“双子城”乃至全市产业联动的巨大效益，是孟津区将产业发展作为“一号工程”，积极打造“产业高地、千亿强区”的一个缩影。

作为洛阳市区的重要组成部分、全市产业发展的主要平台、洛阳建强副中心的重要支撑，孟津区在洛阳现代化建设的大局当中举足轻重。

自百万吨乙烯项目暨绿色石化先进材料产业基地开工以来，昂首挺进“大乙烯时代”的孟津区，迎来了工业发展新机遇。该区高规格召开产业发展大会，出台优化营商环境支持市场主体高质量发展等一揽子政策措施，同时聘请11名业界精英作为产业发展顾问，加快建设“335”现代产业体系，奋力推动工业发展“13636”举措走深向实。

坚定不移强龙头育集群。聚焦百万吨乙烯、中州时代等重点产业链，通过提前布局，与华中化销、石化联合会、润和锂电等在各细分领域加强合作，目前已引进抚顺东科、山东联化、大生新能源等17个项目，为当地实现“油转化”这一关键性、根本性转变奠定坚实基础。

坚定不移抓创新强动能。依托开展“四上”企业双倍增、创新主体倍增、创新平台倍增、上市企业递增、企业质效提升“五大行动”，孟津区高标准实施50个“三大改造”项目，全区上半年新增国家科技型中小企业164家、省级专精特新企业5家、瞪羚企业7家，复审认定和首次申报高新技术企业52家，成功申报市级企业研发中心22个，激发更多高质量发展创新动能。

坚定不移抓园区提能级。按照“六个一体化”要求，孟津区谋划实施公铁物流园、特勤消防站、道路、综合管廊、能源岛等配套项目20个，完成园区封闭化管理，正在建设园区公共服务平台、科技创新平台、智慧化管理平台、绿色发展平台，国内一流的绿色石化先进材料基地正加速形成。

随着“产业高地、千亿强区”加速崛起，将有更多拉长产业链条、做大做强产业集群、关联风口产业的“孟津故事”接连上演。

在该区绿色石化先进材料产业基地，曾成功填补全省聚酯催化剂生产空白的我市“隐形冠军”培育企业洛阳海惠新材料，正积极研发应用于光伏玻璃的新型产品，朝着另一细分领域发起冲锋，企业负责人表示：“冠军的目标，永远是下一个冠军！”(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 王艳杰 通讯员 关晓萌)