洛阳8个项目在省文明实践志愿服务项目展示交流活动获奖

昨日，记者从市文明办获悉，河南省2023年文明实践志愿服务项目展示交流活动日前在河南师范大学举行，我市8个志愿服务项目获奖。

昨日，记者从市文明办获悉，河南省2023年文明实践志愿服务项目展示交流活动日前在河南师范大学举行，我市8个志愿服务项目获奖。 昨日，记者从市文明办获悉，河南省2023年文明实践志愿服务项目展示交流活动日前在河南师范大学举行，我市8个志愿服务项目获奖。 本次活动由省文明办主办，旨在展示全省文明实践志愿服务成果，推动新时代文明实践中心建设提质扩面、提档升级，充分发挥志愿服务在新时代文明实践中心建设中的主体作用，推动文明实践志愿服务项目精准化、常态化、便利化、品牌化。 在活动期间，经项目负责人现场展示，专家评委当场打分亮分点评，共决出一等奖22个、二等奖38个、三等奖60个。其中，我市4个志愿服务项目获一等奖，1个获二等奖，3个获三等奖。 一等奖 ●洛阳师范学院“蓓蕾蓝丝带”志愿服务项目 ●河南科技大学“格物之光”科普志愿服务项目 ●洛阳博物馆“河洛文物润童心”志愿服务项目 ●新安县“特别的爱给特别的你”送教上门志愿服务项目 二等奖 ●二里头夏都遗址博物馆“以夏之名，薪火相传”志愿服务项目 三等奖 ●老城区道北路街道“巧匠传承”非遗文化传承志愿服务项目 ●宜阳县药学会“根”植中医药文化志愿服务项目 ●市公安局“平安洛阳”警务宣传大篷车反诈宣传志愿服务项目 (洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 董玉婕)