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洛阳720家汽车维修企业接入汽车维修电子健康档案系统
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 08:22

　　日前，记者从市道路运输服务中心获悉，我市中心城区720家汽车维修企业(包括4S店)接入汽车维修电子健康档案系统，完成率达到100%。

　　汽车维修电子健康档案系统由交通运输部主导，2018年上线，各省根据自身情况建设，洛阳近年按批次逐步建设。

　　汽车维修电子健康档案系统是为每辆车建立的采集从购置到报废全过程电子维修记录等信息、以车辆识别码作为唯一身份标识且“一车一档”的汽车维修行业监管与服务信息化系统。该系统采集的信息包括汽修企业名称、送修日期、送修里程、结算日期、结算清单编号、故障描述、维修项目等。

　　目前，河南省汽车维修电子健康档案信息服务网和其微信公众号上都有该系统。通过网站进入该系统时，可根据自身情况选择“企业账户”“车主账号”“管理部门账户”；通过关注微信公众号进入该系统时，需要按照提示手动录入相关信息。车主可通过该系统追溯车辆维修记录，企业可通过上传汽车维修电子健康档案信息更好地提高维修服务质量。(洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 端木皓凡 宋永杰)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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