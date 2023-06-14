首届“融”国际青少年文化艺术周开幕 洛阳小画家作品亮相布鲁塞尔

首届“融”国际青少年文化艺术周日前在欧盟总部所在地布鲁塞尔开幕，我市小画家作品亮相该艺术周。

首届“融”国际青少年文化艺术周日前在欧盟总部所在地布鲁塞尔开幕，我市小画家作品亮相该艺术周。

布鲁塞尔被称作“欧洲首都”，欧盟及许多国际组织都在该地设有总部。该活动致力于推动国际文化交流与合作，增进人们对彼此文化的了解和认知。在为期三周的时间里，中欧各地的青少年将围绕“我们是一家”的主题，通过画笔、音乐、影像和舞蹈、武术等多种形式，展现多元人文交流。

开幕式上，市美术家协会小画家分会名誉会长孙梅芳向布鲁塞尔大区议会议员拉蒂法赠送了由我市小画家张柏岩创作、洛阳唐三彩非遗传承人高建强烧制的《梵高的鸢尾花》三彩作品。据悉，洛阳少儿美术大赛组委会从“大地之星 洛阳色彩”第一、第二届少儿美术大赛入选作品中选出百幅作品参加首届“融”国际青少年文化艺术周国际少儿画展，其中半数为残障儿童的作品。该画展22日开幕。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 实习生 吴雯怡）