洛阳市档案馆有偿征购民国《洛阳县志》第五册

记者昨日从市档案馆获悉，为了最大限度地对民国《洛阳县志》这一珍贵史料进行保护、利用，为研究洛阳历史提供完整的档案依据，该馆决定对民国《洛阳县志》第五册(政治上册、下册)进行有偿征购。

记者昨日从市档案馆获悉，为了最大限度地对民国《洛阳县志》这一珍贵史料进行保护、利用，为研究洛阳历史提供完整的档案依据，该馆决定对民国《洛阳县志》第五册(政治上册、下册)进行有偿征购。

完成于民国三十五年(公元1946年)的《洛阳县志》，共58卷120多万字，是民国时期洛阳的珍贵文献。该县志采取通记的形式，上自周秦，下迄1946年，是清代嘉庆《洛阳县志》出版133年后洛阳又一部官修志书，也是研究洛阳历史不可多得的史料。

社会各界人士可通过面谈、电话、邮件、信函等方式与市档案馆接收征集科联系。该征购活动长期有效，欢迎各单位和个人积极提供线索。

市档案馆地址：洛龙区通济街32号

联系人：李志 王静

联系电话：0379-63910803

邮箱：dagzjk@126.com（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 李明洁）