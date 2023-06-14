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栾川有个“户外劳动者·智慧驿站”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.24 08:26

　　在栾川，提起“户外劳动者·智慧驿站”，户外劳动者们都纷纷夸赞。该驿站不仅为他们带来便利和福利，还设有“零工客栈”，极大地方便了他们的生活。

　　爱心超市、爱心厨房、休息室、爱心浴室……位于栾川县长春路与滨河南路交叉口东南侧的栾川县“户外劳动者·智慧驿站”设施齐全，可满足户外劳动者的不同需求。

　　“环卫工人起早贪黑，有了他们，大家才有这样整洁、优美的城区环境。”栾川县有关负责人表示。去年11月，栾川县利用闲置的地下仓库建设了818平方米的驿站。在工作之余，户外劳动者可以到这里热饭、休息、喝水、充电。

　　为解决暑期带娃难题，栾川县总工会招聘教师，每周一到周五为环卫工、外卖小哥(如图)等户外劳动者的子女提供免费托管服务。“驿站不仅给我们提供了纳凉空间，还帮我们解除了带孩子的后顾之忧。”来接孩子的环卫工王万魁说。

　　驿站内还设有“零工客栈”，张贴有最新用工信息。

　　“‘零工客栈’能够提供短期用工、临时用工、小时用工等定制化用工‘撮合’服务。”栾川县总工会有关负责人介绍，“我们想依托驿站发布用工信息，并提供求职登记、技能培训等服务，为下岗职工、农民工、零工和用人单位搭建交流平台。”

　　据介绍，该驿站地处栾川县城老城区，周边有多条重要道路，周边3公里范围内约300名环卫工、其他户外劳动者及过往群众都可以在此休息；人流量大，就有更多人能够看到最新用工信息，满足自身就业需求。

　　探索积分制度也是该驿站的一大特色。日前，栾川县通过工会支持、社会捐赠、单位自筹等方式，建设了爱心超市。“职工可凭积分到超市领取物品。”栾川县市政园林绿化中心有关负责人说。

　　按照计划，栾川县市政园林绿化中心将为环卫、绿化等岗位一线职工发放实名制积分卡。每人每月基础分为30分，有拾金不昧、助人为乐等行为的，增加相应分数；有迟到、早退等现象的，适当减分。爱心超市管理人员定期为职工兑换积分。

　　“1积分价值1元。职工不仅可以凭积分兑换心仪物品，还能兑换服务。”该负责人表示，以爱心浴池为例，职工凭借2积分即可洗一次澡。

　　栾川县有关负责人表示，该县正在持续加快户外劳动者驿站建设，为户外劳动者提供更加优质的服务，打造“户外劳动者之家”。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 闫雪婷 季新一 通讯员 侯豫炯 李莎 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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