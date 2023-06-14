洛阳一高校学子获全国大赛一等奖

日前，2023年全国职业院校技能大赛高职组健康养老照护赛在洛阳职业技术学院闭幕，洛阳职业技术学院学子鲁燕获一等奖。

日前，2023年全国职业院校技能大赛高职组健康养老照护赛在洛阳职业技术学院闭幕，洛阳职业技术学院学子鲁燕获一等奖。

据了解，来自全国各地的61名选手参加了此次技能比拼。他们分别在居家、社区和医养机构等模拟养老场景中，根据案例情况，通过评估、计划、实施和反思等程序，运用新型智慧康养设备和照护措施，为老年人提供专业、规范的照护服务，并制作照护计划、健康教育海报、反思报告等，由裁判组现场评分。经过两天的角逐，大赛共评选出一等奖6名、二等奖12名、三等奖18名。其中，洛阳职业技术学院护理与康养学院智慧健康养老服务与管理专业2021级学生鲁燕获一等奖。

洛阳职业技术学院曾多次承办全国及省、市级职业技能竞赛，为技术技能人才搭建起展示技能、切磋技艺的平台。下一步，该校将聚焦技能型人才培养，积极承办相关赛事，持续培养更多高素质技术技能人才，为现代化洛阳建设提供人才保障。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 常书香 张旭辉)