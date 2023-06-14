洛阳迎新一轮降雨 出门记得带伞

今日洛阳多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温26℃～36℃。

“小暑不算热，大暑三伏天。”昨日，我们迎来二十四节气中夏季的最后一个节气——大暑。当日，洛阳最高气温达到37℃，由于湿度较大，体感温度也水涨船高，达到39℃。不过，今起，新一轮降雨天气将送来阵阵凉爽。

大暑节气意味着一年中最热的时节到来了。《乙未六月大暑》诗云：“平分天四序，最苦是炎蒸。”意思是一年平分为春夏秋冬四个季节，最难熬的就是暑热蒸腾的大暑。洛阳23日的天气和大暑节气特征十分吻合，当日最高气温37℃，最大相对湿度91%，最小相对湿度31%，可谓标准的桑拿天。

气象专家提醒大家，近期出门一定要谨记三个注意事项，预防中暑，预防肠胃疾病，预防夏季晒伤。另外，还要注意保证充足的睡眠，及时补充水分，常备藿香正气水、清凉油、风油精等。

洛阳市气象台据最新气象资料分析，本周受高空低槽和台风外围气流影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

最近几天天气预报

今天：多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温26℃～36℃。

明天：多云，有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温27℃～35℃。

26日(周三)：多云到阴天有分散性阵雨，气温25℃～33℃。

27日(周四)：阴天有阵雨，气温24℃～32℃。

28日(周五)：阴天有阵雨，气温24℃～32℃。

29日(周六)：多云有阵雨，气温24℃～32℃。

30日(周日)：多云有阵雨，气温25℃～33℃。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博)