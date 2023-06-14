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洛阳未来一周都有雨 出门记得带伞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.23 21:12

　　“小暑不算热,大暑三伏天。”23日，我们迎来二十四节气中夏季的最后一个节气——大暑。今天，洛阳最高气温达到37℃，由于湿度较大，体感温度也水涨船高，达到39℃。不过明起，新一轮降雨天气将送来阵阵凉爽。

　　进入大暑节气，意味着一年中最热时段到来了。《乙未六月大暑》诗云：“平分天四序，最苦是炎蒸。”意思是一年平分为春夏秋冬四个季节，最难熬的就是暑热蒸腾的大暑。洛阳23日的天气和大暑节气特征十分“应景”，当日最高气温37℃，最大相对湿度91%，最小相对湿度31%，可谓标准的桑拿天。

　　气象专家提醒大家，近期出门一定要谨记三个注意事项，预防中暑，预防肠胃疾病，预防夏季晒伤。另外，还要注意保证充足的睡眠，及时补充水分。要常备有藿香正气水，清凉油，风油精等药品。

　　洛阳市气象台据最新气象资料分析，本周受高空低槽和台风外围气流影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，局部地区伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。

　　具体来看一周天气

　　24日(周一)：多云，部分地区有阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温26℃～36℃。

　　25日(周二)：多云有分布不均匀阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，气温27℃～35℃。

　　26日(周三)：多云到阴天有分散性阵雨，气温25℃～33℃。

　　27日(周四)：阴天有阵雨，气温24℃～32℃。

　　28日(周五)：阴天有阵雨，气温24℃～32℃。

　　29日(周六)：多云有阵雨，气温24℃～32℃。

　　30日(周日)：多云有阵雨，气温25℃～33℃。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：崔利利 ]
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