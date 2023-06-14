刚刚，洛阳发布风险预警！

刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布洛阳市地质灾害气象风险预警。
刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布洛阳市地质灾害气象风险预警。
刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布洛阳市地质灾害气象风险预警。具体内容如下：
洛阳市地质灾害气象风险预警
一、区域地质灾害气象风险预警
2023年7月23日20时至7月24日20时：
地质灾害黄色预警地区：洛宁县局部、新安县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。
二、镇(乡)地质灾害气象风险预警
黄色预警区域：洛宁县、新安县(2个县)。
1.洛宁县：故县镇。
2.新安县：石井镇、北冶镇。
三、防范建议
1.密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。
2.加强对地质灾害隐患点巡查排查。
3.各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。
4.加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。
2023年7月23日
⑥
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605