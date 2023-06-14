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刚刚，洛阳发布风险预警！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.23 18:57

　　刚刚，“洛阳自然资源和规划”微信公众号发布洛阳市地质灾害气象风险预警。具体内容如下：

洛阳市地质灾害气象风险预警

　　一、区域地质灾害气象风险预警

　　2023年7月23日20时至7月24日20时：

　　地质灾害黄色预警地区：洛宁县局部、新安县局部，发生崩塌、滑坡等地质灾害的可能性较大。

　　二、镇(乡)地质灾害气象风险预警

　　黄色预警区域：洛宁县、新安县(2个县)。

　　1.洛宁县：故县镇。

　　2.新安县：石井镇、北冶镇。

　　三、防范建议

　　1.密切关注雨情信息，协同气象部门动态研判地质灾害风险，将预警信息及时发送到村、到户、到人。

　　2.加强对地质灾害隐患点巡查排查。

　　3.各责任单位要加大对隐患点以外的山边、塬边、沟边的村庄，切坡建房、交通干线、重要管线、旅游景区、学校周边等重点部位排查巡查。如遇紧急情况，立即采取封闭、撤离等措施。

　　4.加强值班值守，做好突发地质灾害应急处置准备。一旦发现地质灾害灾情和险情，立即启动应急响应，做好灾情、险情处置。

　　2023年7月23日
[ 责任编辑：崔利利 ]
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