创业服务“升级加量”！自贸区洛阳片区推出“企业开办大礼包”

21日，凭借此前实现的企业开办“七合一”，自贸区洛阳片区正式推出“企业开办大礼包”，包括营业执照、印章、银行开户通知单、惠企政策等丰富内容，助力企业实现拎“包”经营。

21日，凭借此前实现的企业开办“七合一”，自贸区洛阳片区正式推出“企业开办大礼包”，包括营业执照、印章、银行开户通知单、惠企政策等丰富内容，助力企业实现拎“包”经营。

“只用了一个小时、一分钱不花就拿到了营业执照和一套公章，还有一个漂亮的礼包，自贸区服务太贴心了！”当日上午，在洛阳片区综合服务大厅，洛阳团海通信科技有限公司王先生拿到了全市首个洛阳片区“企业开办大礼包”。

作为洛阳片区为新开办企业送上的“见面礼”，“企业开办大礼包”外观精美，采取磁吸式开关方式，内部分为两层：第一层包含营业执照正副本、四枚免费刻制的印章、税务登记文书(自主打印)；第二层为银行开户账号信息通知单、惠企政策、操作指南等宣传彩页等。这样的设计使得新设企业能够一次性把企业开办全套物品打包带走，同时保证了相关惠企政策能够第一时间精准推送到企业。

“发放‘企业开办大礼包’，不仅向全区企业家传递了一份创业兴业的信心与鼓励，更彰显了洛阳片区在企业开办上的‘速度’与‘温度’。”洛阳片区相关负责人表示。

市场主体设立的第一道关口企业开办环节，是优化营商环境的关键环节。为了进一步优化营商环境、切实降低企业开办成本，洛阳片区近年不断开拓工作思路，创新业务模式，全力推进企业开办“一件事”改革，如今已将办理执照、刻制公章、银行开户等统一纳入“企业开办专区”一窗办理，实现了企业开办“七合一”，全程办结一小时，整套拎走“零收费”。

下一步，洛阳片区将以便捷、高效、共享、优质为方向，聚焦企业关切和实际需求，实施小切口、精准化、精细化服务模式改革，激发企业群众干事创业活力，切实提升企业群众的获得感、幸福感和满意度，为奋力打造全国一流、全省领先的政务服务和营商环境贡献力量。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 实习生 苏卓 通讯员 李盈 闫雪姣 文/图）