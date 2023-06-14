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洛阳非遗亮相第五届中国（大连）国际文旅产业交易博览会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 11:42

　　7月20日，第五届中国(大连)国际文化旅游产业交易博览会在大连开幕，由河洛文化生态保护发展中心、洛阳市工信局主办、洛阳市工艺美术行业协会承办的“洛阳非遗传承人工艺美术大师艺术作品展”在本次博览会上举办。

　　本次博览会上，国家级非物质文化遗产代表性传承人、洛阳市工艺美术行业协会会长高水旺，中国工艺美术大师、洛阳市工艺美术行业协会名誉会长郭爱和等10位洛阳非遗传承人，携带600余件非遗作品和工艺礼品参加展览活动。

　　第五届中国(大连)国际文化旅游产业交易博览会还将举办“中艺杯”创新设计作品大赛、“经典工美”作品大赛评比等活动，唐三彩、青铜器、金银器、唐白瓷、麻布彩绘、古陶器等洛阳非遗项目分类参加了两个大赛活动。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 通讯员 栾海宁）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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