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“高质量发展看洛阳”（文旅篇）网络名人宣传采风活动举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 10:28
合影留念

　　16日至19日，市委宣传部组织开展“高质量发展看洛阳”(文旅篇)网络名人宣传采风活动，百余名网络名人组成的采风团走进景区、博物馆、产业园等，沉浸式感受新文旅产业发展的强劲脉动，并为洛阳文旅产业发展建言献策。

　　16日下午，采风团先后走进定鼎门遗址博物馆、东方博物馆之都研学营地、大河荟、应天门遗址博物馆、洛邑古城等，详细了解洛阳文旅新业态、新场景打造等情况，感受洛阳文旅的魅力。

　　采风时，网络名人积极在微博、抖音等平台参与话题内容共创，发布相关图文、视频等信息100余条。其中，抖音话题#洛阳旅游攻略#登上抖音全国种草榜第六位，微博话题#洛阳不仅是汉服#，抖音话题#洛阳和汉服的适配度太高了#、#我为洛阳做宣传#等多个话题连日位于同城榜前列，相关微博话题阅读量达670万人次，相关视频播放量3100万人次。

　　19日上午，“对话文旅”网络名人座谈会举行，网络名人代表与市文广旅局相关工作人员进行座谈。会上，市文广旅局工作人员介绍了近年来我市文旅工作取得的突出成就，与网络名人进行了深入的沟通交流，希望大家继续发挥自身“流量”优势，创作出更多宣传洛阳文旅、回应群众关切的新媒体作品。

　　网络名人纷纷表示，通过采风看到了洛阳的另一面，洛阳不仅有历史文化，更有时尚、新潮、充满个性的文旅产品。同时，网络名人也明晰了个人未来创作的重点：积极发出洛阳好声音，讲好洛阳故事，塑造洛阳好网民形象，叫响洛阳正能量品牌。

　　本次活动是“高质量发展看洛阳”系列采风活动的首期活动。下一步，市委宣传部将围绕我市产业发展、城市提质、项目建设、民生实事、乡村振兴等领域，组织全市不同领域的正能量网络名人开展系列专题采风活动。（洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 祁娜娜 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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