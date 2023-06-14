洛报集团91名志愿者献血36400毫升

捐献可以再生的血液，挽救不可重来的生命。昨日，为响应市直机关文明办号召，有效缓解因持续高温导致的我市临床用血紧张情况，洛阳日报报业集团组织开展无偿献血志愿服务活动。

捐献可以再生的血液，挽救不可重来的生命。昨日，为响应市直机关文明办号召，有效缓解因持续高温导致的我市临床用血紧张情况，洛阳日报报业集团组织开展无偿献血志愿服务活动。

当天一大早，市中心血站流动献血车停至洛报融媒大厦旁，符合献血要求的员工在工作间隙，纷纷登车挽袖献血。洛阳日报报业集团一直秉承“凡人民所需者 莫不全力而为”的办报宗旨，勇于承担社会责任，此次活动共有91名员工献血36400毫升。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 李冬 刘亚敏 摄影报道）