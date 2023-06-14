洛阳将迎来35℃以上高温天气 外出要注意防暑

洛阳今天多云转晴天，气温24℃至36℃。

经过前一天的降水“洗礼”，昨日的洛阳并未凉爽几分，反而更加湿热，甚至有种蒸桑拿的感觉。周六、周日天气晴好，我市将迎来35℃以上的高温天气，外出更要注意防暑。

昨日进入中伏，民间有“热在中伏”的说法。进入中伏，我国大部分地区也就到了一年中最热的时段。7月23日迎来大暑，民间有“小暑接大暑，热到(得)无处躲”“小暑大暑，上蒸下煮”等说法，高湿、高热的天气让人如在蒸笼之中。今年的中伏从7月21日持续到8月9日，足足20天。

市气象台根据最新气象资料分析，7月24日至28日，受副热带高压边缘西南气流和高空低槽的影响，我市多分布不均匀的阵雨或雷阵雨，并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。23日至24日，受副热带高压控制，将出现37℃以上的高温闷热天气。

最近几天天气预报

今天：多云转晴天，气温24℃至36℃。

明天：晴天间多云，气温25℃至37℃。

7月24日(周一)：晴天到多云，夜里阴天转阵雨或雷阵雨，气温27℃至37℃。

7月25日(周二)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温26℃至33℃。

7月26日(周三)：阴天有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃至32℃。

7月27日(周四)：阴天有分散性阵雨或雷阵雨，气温24℃至33℃。

7月28日(周五)：阴天有分布不均匀的阵雨或雷阵雨，气温24℃至33℃。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 郭铭博）