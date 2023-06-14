在成都遇晕倒路人 栾川这名医生出手

近日，一段栾川医生在成都救人的短视频引发不少网友关注。视频显示，栾川县人民医院五官科主治医师苏东海正在救治一名晕倒的路人，位置在1200公里外的四川省川剧院外。

苏东海查看患者情况(图片由受访者提供)

近日，一段栾川医生在成都救人的短视频引发不少网友关注。视频显示，栾川县人民医院五官科主治医师苏东海正在救治一名晕倒的路人，位置在1200公里外的四川省川剧院外。

苏东海今年46岁，有23年的从医经历。救人的事情发生在17日晚。当天，到成都旅游的苏东海和家人、朋友在四川省川剧院看演出，出来时发现一名路人坐在椅子上，很不舒服，还有路人围观。

“我是医生，让我看看。”出于职业本能，苏东海连忙上前查看，“当时他脸色苍白、呼吸急促，左手捂在胸前，十分烦躁。”基于此，他判断男子可能是心脏病引发的晕厥，男子的同伴证实了苏东海的判断。

为保证患者气道通畅，苏东海让患者平躺在地面上，将其头部扭向一侧，并查看其身体状况，同时让路人拨打120急救电话。“当时患者的脉搏达到1分钟120下，远高于正常标准，而且心律不齐。”苏东海说。“谁有速效救心丸？”“我有！”他连忙向围观群众求助，并顺利让患者服下药物。4分钟后，患者的心率和神志逐渐恢复正常。

10分钟左右，在120救护车赶到后，苏东海还积极与当地医生对接，讲述患者病情，让抢救更高效。苏东海后来了解到，患者的生命体征已稳定。

“作为一名医生，出手救人是一种本能反应，我只是做了所有医护人员都会做的事。”苏东海坚定地说。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 通讯员 侯豫炯）