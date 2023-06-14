留言板上新！洛阳公交车长给乘客“留”题

近日，我市91路公交车火了，原因是车长张文君在车厢内的留言板上出了一道数学题，邀请网友解答，引发热议。

近日，我市91路公交车火了，原因是车长张文君在车厢内的留言板上出了一道数学题，邀请网友解答，引发热议。

张文君是个80后，2009年进入市公交集团二分公司当上了公交车长，十余年间一直在一线岗位默默坚守。2018年，91路公交线路开通，张文君转岗到这条线路上。

公交车是很多市民日常重要的出行工具之一，在车厢内设置留言板，为的是方便乘客提出建议和意见。这些年，伴随着网络快速发展，留言板的作用逐渐减弱。张文君曾向单位提议将留言板改成互动平台，以拉近和乘客的距离，他的这一想法得到单位支持。

“这条线路沿线有不少学校，我想给学生们出道数学题，增加一下乘车乐趣。”张文君说，有人将他出的数学题拍下来发到网上，他也是偶然间刷到了网友的视频，并发现有很多网友支持他的这一做法。同时，一些知名教育平台也接连转发这条视频，这让他觉得出题这事儿很有意义。近日，他又通过视频揭晓了那道数学题的答案，再次引起大家的热议。

张文君说，其实，除了数学题，留言板上还有诗词歌赋、脑筋急转弯、洛阳历史文化知识、公交服务宣传语等。“咱洛阳正在建设青年友好型城市，公交车是城市的窗口，‘车厢互动平台’也可以靠网络出圈，吸引更多年轻人关注洛阳。”张文君说，他希望自己在做好本职工作之余，也能以自己的方式宣传家乡洛阳。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 实习生 李欣芯 通讯员 赵承）