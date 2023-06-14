老人上山采药被困 消防队员连夜营救

日前，栾川一名68岁的老先生上山采药，不慎摔伤被困，当地消防队员连夜展开救援，成功将老人营救下山。

日前，栾川一名68岁的老先生上山采药，不慎摔伤被困，当地消防队员连夜展开救援，成功将老人营救下山。

此事发生在11日凌晨3时许，栾川县消防救援大队鸾州大道消防站接到一起报警称，该县庙子镇滚子坪村一村民上山采药不慎摔伤，现被困在山上。消防队员于冰和队友到达山脚下发现，上山几乎没有路，救援车无法上去。大家只好携带多功能担架等工具徒步上山，赶到半山腰时发现伤者是一名老先生，躺在地上无法动弹，好在老人意识清醒，且有家人照顾。

于冰等人快速制订营救方案，将老人抬上多功能担架，并进行固定，然后借助安全绳索、强光照明等工具，将老人往山下转移。经过近1个小时的紧张救援，大家成功将老人营救下山，由救护车送往医院进行救治。

于冰了解到，受伤的老人姓梁，今年68岁。10日下午，老人独自到后山上采药，行至一处较为陡峭的路段时不慎摔伤，老人未随身携带手机。天黑以后，家人不见老人回来，发动亲友上山寻找。因山上地形复杂，众人找到老人后无法使用普通工具将老人营救下山，这才报警求助。

目前，老人的伤势已基本恢复，没有大碍。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 张伊凡）