洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

老人上山采药被困 消防队员连夜营救
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 09:44

　　日前，栾川一名68岁的老先生上山采药，不慎摔伤被困，当地消防队员连夜展开救援，成功将老人营救下山。

　　此事发生在11日凌晨3时许，栾川县消防救援大队鸾州大道消防站接到一起报警称，该县庙子镇滚子坪村一村民上山采药不慎摔伤，现被困在山上。消防队员于冰和队友到达山脚下发现，上山几乎没有路，救援车无法上去。大家只好携带多功能担架等工具徒步上山，赶到半山腰时发现伤者是一名老先生，躺在地上无法动弹，好在老人意识清醒，且有家人照顾。

　　于冰等人快速制订营救方案，将老人抬上多功能担架，并进行固定，然后借助安全绳索、强光照明等工具，将老人往山下转移。经过近1个小时的紧张救援，大家成功将老人营救下山，由救护车送往医院进行救治。

　　于冰了解到，受伤的老人姓梁，今年68岁。10日下午，老人独自到后山上采药，行至一处较为陡峭的路段时不慎摔伤，老人未随身携带手机。天黑以后，家人不见老人回来，发动亲友上山寻找。因山上地形复杂，众人找到老人后无法使用普通工具将老人营救下山，这才报警求助。

　　目前，老人的伤势已基本恢复，没有大碍。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 张伊凡）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
        近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区公开招聘、选调事业单位工作人45名
  • 7月22日起，伊滨区推出公交顺风车服务
  • 洛阳城市阳台咋建？详解来啦！
  • 河南省实施扩大内需战略三年行动方案...
  • 洛阳发布网购食品相关消费警示
  • 一等奖数量第一、团体总分第一！轮滑...
  • 7月22日起，34路公交线路临时调整
  • 孟津区常袋镇姚凹村：农旅融合发展 促...
  • 洛阳市防汛办发布汛期温馨提示
  • 异地调档案可以代办吗？市人力资源和...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605