洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

七旬老太太山里走失 众人冒酷暑帮忙找回
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 09:43

　　前几天，一名患阿尔兹海默病的老太太，跟随老伴儿到宜阳县山里避暑，结果不慎走失，当地公益人士与民警冒酷暑展开搜寻工作，经过一番努力，成功让老两口团聚。

　　19日中午，宜阳县神鹰救援队副队长姚乐接到县110中心指令称，一名老太太在该县花山村走失，失踪时间已超过12个小时。他与十几名队员到现场后得知，失踪的老太太来自洛阳，今年70岁，患有阿尔兹海默病，是杨老先生的老伴儿。近期，因天气炎热，杨老先生带着老伴儿及其朋友到花山村暂住。18日晚上，他看老伴儿睡下之后，便出门找朋友聊天，回来发现老伴儿不见了，赶紧叫上朋友连夜在附近寻找，一直没有结果。

　　“辖区民警也展开行动，调取周边监控寻找老太太的下落，并在微信联络群里发布寻人启事，征求群众线索。”姚乐说，他们进入山里寻人。山上植被茂密，搜寻工作难度较大，但大家不放过任何一个角落，途经被杂草覆盖的山沟，也要下去翻找一遍。

　　当日17时许，姚乐等人得知，一名上山采药的村民遇到一名老太太，体貌特征与寻人启事上的人很像，便将老人带下山。他得知相关消息，立即陪同杨老先生前往该村民家中，经核实确认，被救的老人正是杨老先生的老伴儿。

　　走失的老太太被找到，杨老先生向姚乐等人表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
        近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 伊滨区公开招聘、选调事业单位工作人45名
  • 7月22日起，伊滨区推出公交顺风车服务
  • 洛阳城市阳台咋建？详解来啦！
  • 河南省实施扩大内需战略三年行动方案...
  • 洛阳发布网购食品相关消费警示
  • 一等奖数量第一、团体总分第一！轮滑...
  • 7月22日起，34路公交线路临时调整
  • 孟津区常袋镇姚凹村：农旅融合发展 促...
  • 洛阳市防汛办发布汛期温馨提示
  • 异地调档案可以代办吗？市人力资源和...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605