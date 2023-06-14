七旬老太太山里走失 众人冒酷暑帮忙找回

前几天，一名患阿尔兹海默病的老太太，跟随老伴儿到宜阳县山里避暑，结果不慎走失，当地公益人士与民警冒酷暑展开搜寻工作，经过一番努力，成功让老两口团聚。

前几天，一名患阿尔兹海默病的老太太，跟随老伴儿到宜阳县山里避暑，结果不慎走失，当地公益人士与民警冒酷暑展开搜寻工作，经过一番努力，成功让老两口团聚。

19日中午，宜阳县神鹰救援队副队长姚乐接到县110中心指令称，一名老太太在该县花山村走失，失踪时间已超过12个小时。他与十几名队员到现场后得知，失踪的老太太来自洛阳，今年70岁，患有阿尔兹海默病，是杨老先生的老伴儿。近期，因天气炎热，杨老先生带着老伴儿及其朋友到花山村暂住。18日晚上，他看老伴儿睡下之后，便出门找朋友聊天，回来发现老伴儿不见了，赶紧叫上朋友连夜在附近寻找，一直没有结果。

“辖区民警也展开行动，调取周边监控寻找老太太的下落，并在微信联络群里发布寻人启事，征求群众线索。”姚乐说，他们进入山里寻人。山上植被茂密，搜寻工作难度较大，但大家不放过任何一个角落，途经被杂草覆盖的山沟，也要下去翻找一遍。

当日17时许，姚乐等人得知，一名上山采药的村民遇到一名老太太，体貌特征与寻人启事上的人很像，便将老人带下山。他得知相关消息，立即陪同杨老先生前往该村民家中，经核实确认，被救的老人正是杨老先生的老伴儿。

走失的老太太被找到，杨老先生向姚乐等人表示感谢。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼）