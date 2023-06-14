男子偷走瓜农辛苦钱 民警一小时将其抓获

眼下，洛阳本地西瓜大量上市，街头有不少卖瓜的瓜农，可一定注意保管好自己的财物。这不，一男子偷走瓜农670元卖瓜钱，民警仅用1个小时将其抓获。

眼下，洛阳本地西瓜大量上市，街头有不少卖瓜的瓜农，可一定注意保管好自己的财物。这不，一男子偷走瓜农670元卖瓜钱，民警仅用1个小时将其抓获。

11日8时许，洛龙公安分局科技园派出所接到辖区群众报警称，车里存放的钱被盗。民警王宁博与同事到达现场，见到了报警人尚先生。民警询问得知，尚先生是一名瓜农，头天晚上卖完西瓜，将货车停在自家小区楼下。因时间较晚，加上自己比较疲劳，尚先生赶着回家休息，忘了锁车，也未对车上剩余的西瓜进行遮挡，早上来开车时发现车里有被翻动的痕迹，经清点，670元卖瓜钱被盗。

民警了解完情况，通过调取周边监控发现，当日凌晨，一名男子在瓜车附近徘徊，形迹可疑。很快，民警确认了此人的身份——与尚先生住在同一个小区的刘某。

民警找到刘某，对方对盗窃钱财的事实供认不讳。刘某交代，当晚他骑车回家，看到尚先生的瓜车，起了偷吃西瓜的念头，到车前查看时又发现车窗未关、车门未锁，便打开车门将670元现金偷走。民警从接到报警到抓住人，仅用时1个小时。

目前，民警已帮尚先生将钱追回，刘某受到行政拘留15天，并处罚款1000元的行政处罚。（洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 实习生 刘淼淼 通讯员 方楚）