为救助1岁血液病患儿 偃师小伙儿捐献造血干细胞

“如果能够早点加入中华骨髓库就好了，那样就能更早地帮助别人。”昨日，偃师00后小伙儿林伯涵在捐献造血干细胞混悬液救助一名1岁的血液病患儿时说。

林伯涵正在捐献造血干细胞

“如果能够早点加入中华骨髓库就好了，那样就能更早地帮助别人。”昨日，偃师00后小伙儿林伯涵在捐献造血干细胞混悬液救助一名1岁的血液病患儿时说。

好友顺利捐献 让他更加坚定地伸出援手

22岁的林伯涵家住偃师区。上个月，他刚从厦门理工学院毕业，回到洛阳备战今年的研究生考试。

林伯涵告诉记者，到家几天之后，他接到洛阳市红十字会通知“与一名血液病患者造血干细胞初筛匹配成功”的信息，当即决定捐献。

2020年，林伯涵在网上看了医疗纪录片《中国医生》，其中提到移植造血干细胞可以救助血液病患者。这是他第一次知道造血干细胞的作用，当时就在心里埋下捐献的种子。同年，他跟着大学同学陈佳灿参加志愿活动，报名加入了中华骨髓库。

去年8月，陈佳灿接到初配成功通知，并于今年2月顺利完成造血干细胞捐献采集，救助了一名血液病患者。

“起初我有些顾虑，担心捐献会影响身体健康。看到好友顺利捐献救人并且很快返校，顾虑就打消了。”林伯涵说，接到洛阳市红十字会的通知后，他为患者家庭迎来希望而感到欣喜。