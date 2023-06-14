2023年全国导游资格考试11月25日举行

记者昨日从市文广旅局获悉，2023年全国导游资格考试定于2023年11月25日举行，报名工作目前已开始。 记者昨日从市文广旅局获悉，2023年全国导游资格考试定于2023年11月25日举行，报名工作目前已开始。 据悉，全国导游资格考试报名程序包括提交报名信息、报名信息审核等环节。2023年7月10日9时至8月14日17时，考生可通过全国导游资格考试网报名系统提交报名信息。 报名条件包括需是中华人民共和国公民，具有高级中学、中等专业学校或者以上学历，具有适应导游需要的基本知识和语言表达能力等。报名时，考生须上传符合要求的本人近期1英寸(2.54厘米)白底免冠证件照片、身份证扫描件(包括正、反两面，考试日期须在身份证有效期内)、学历证书扫描件并填报相关信息，上传材料的具体要求参见全国导游资格考试网上报名系统，考生不得在多地重复报名。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 实习生 陈闻笛）