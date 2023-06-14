《叶鹏文集》新书发布暨研讨会举行

昨日，《叶鹏文集》新书发布暨研讨会在洛阳师范学院举行。该项活动由市委宣传部、洛阳师范学院、洛阳市文联主办，社会各界人士100多人参加。今年88岁的叶鹏先生在现场和大家互动，并将部分文集捐赠给我市多家图书馆。

昨日，《叶鹏文集》新书发布暨研讨会在洛阳师范学院举行。该项活动由市委宣传部、洛阳师范学院、洛阳市文联主办，社会各界人士100多人参加。今年88岁的叶鹏先生在现场和大家互动，并将部分文集捐赠给我市多家图书馆。

叶鹏先生在现场分享了自己在洛阳66年生活和工作的感悟，称该文集是“对洛阳的感恩、对文化精神的感恩、对人民的感恩”。来自省内外的社会各界嘉宾对《叶鹏文集》蕴含的学术和文化价值给予高度评价，对这位著名教育家、文学评论家、文化学者“把人字写端正”的人生追求及其60多年来对于洛阳文化教育事业的卓越贡献赞誉有加。

《叶鹏文集》分为12卷，共计300余万字，分别为《邙山秋风 扫叶小品》《文坛掠影》《灵台叩问录》《诗境徜徉录》《书前语画外音》《洛阳文化记忆》《百姓智慧》《教育散论 色彩小品》《生活趣谈》《礼乐文明纵横谈》《笔影》《集外集》。全书汇集了叶鹏先生在洛阳66年的笔耕成果。（洛报融媒·洛阳网记者 李砺瑾 见习记者 李晓楠）