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营造干事创业浓厚氛围 确保重点工作落地见效
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 09:03

　　昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰到涧西区调研企业发展、优化营商环境、基层基础规范化建设等工作。

　　祁建峰走进中航光电科技股份有限公司，详细了解企业生产经营情况，强调各级纪检监察机关要立足职能职责，以有力有效监督持续优化营商环境，护航企业高质量发展。祁建峰来到中钢洛耐红色教育基地，认真观看图片、实物等展出，深切缅怀革命先辈的崇高风范，指出全市纪检监察干部要传承优良传统、汲取奋进力量，忠诚履行好党和人民赋予的职责使命。他还到工农街道纪工委察看基层基础规范化建设、村级监督等工作开展情况，并召开座谈会，听取涧西区有关工作情况汇报。

　　祁建峰强调，要推进政治监督具体化、精准化、常态化，聚焦改革发展稳定工作大局，用好政治监督“清单+台账”机制，真正让政治监督严起来、实起来。要牢固树立“党委政府中心工作就是纪委监委监督服务保障重点工作”的全局意识，聚焦市委确定的“三项重点工作”，督促各级党委政府、职能部门对上半年工作全面盘点梳理、查漏补缺，积极谋划好下半年工作重点，确保市委、市政府各项重点工作落实落地见效。要一以贯之落实好市委“三个统一”要求和“四敢”意见，营造更加浓厚的干事创业氛围。要大兴调查研究之风，切实把调研成果运用到纪检监察工作中，体现在推动解决实际问题的成效上。要从严从实抓好纪检监察队伍教育整顿，锻造忠诚干净担当的纪检监察铁军。 （洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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