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杨骁到偃师区开展巡河巡林
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 09:03

　　昨日，市委副书记、政法委书记、洛河市级河长杨骁带领相关部门负责人深入偃师区，开展巡河、巡林工作。他强调，要牢固树立人民至上、生命至上理念，全面深入落实河长制、林长制，推动治水治林工作取得新成效，全力守护好洛阳的绿水青山。

　　杨骁先后到偃师区首阳山街道古城险工处、纸庄湿地公园，岳滩镇伊洛河交汇处等地，察看水情水势，深入了解防汛准备、堤坝建设、河道治理、截污治污等工作开展情况。杨骁强调，要深刻领悟习近平总书记关于防汛救灾工作重要指示，强化极限思维，立足防大汛、抢大险、救大灾，扎实做好物资准备、力量准备、组织准备，做细做实防汛备汛各项工作，坚决守护人民群众生命财产安全。要压实河长责任，加强常态化巡河，及时发现影响河道行洪的突出问题，逐一整改落实，确保河道行洪通畅、安全度汛。要坚持问题导向，紧盯重点领域重点环节重点部位，强化隐患排查，推动全面整改，不留死角、不留漏洞，坚决守住防汛安全底线。要着力巩固生态建设成果，完善水质监测体系，加大水污染防治力度，促进水生态环境全面改善，让人民群众共享绿色空间、生态福利。

　　杨骁还来到偃师区虎头山人民公园，认真听取该区森林资源管护、林长制落实情况汇报，并沿路开展巡查。杨骁强调，要深入贯彻落实习近平生态文明思想，进一步提高政治站位，深刻认识全面推行林长制的重大意义，推动各级林长积极履职尽责，加强全面巡查，严格日常管理，扎实抓好森林防火、森林资源保护等工作，全力保障森林生态安全，持续筑牢生态屏障，助力高质量发展。（洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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