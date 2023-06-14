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洛阳构建多元化住宿体系 打造文旅金字招牌
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.22 08:37
游客在某民宿内休闲

　　2023全省文旅文创发展大会提出，要完善“食住行游购娱”服务体系，通过提供优质住宿等方式，挖掘消费潜力，让游客乘兴而来、满意而归、愿意再来。

　　了解一座城，往往从“吃”开始，从“玩”深入，从“住”爱上……

　　近年，我市持续打造特色酒店、城市民宿、青年旅舍、房车营地等载体，积极构建多元化住宿体系，迎合年轻化消费，提升游客满意度，不断释放宜居乐居效应，接连谱写文旅消费的升级篇章。

　　结合地域特色升级，擦亮服务“新名片”

　　“酒店很文艺，服务很好，洛阳是个很可爱的城市！”近日，在主打分享生活的App小红书上，旅游博主violaliu分别入住洛阳两家特色酒店后，在最近的帖子中表达了对洛阳四天之旅的赞叹。

老城区一家特色民宿

　　从感叹住处的精巧设计，到切身体会整个城市文旅生态的提质升级，是近年许多赴洛游客的共同感受。数据显示，今年春节期间，我市酒店预订量同比上涨超过23倍，其背后离不开当地结合城市地域特色推出的种种匠心服务。

　　有在服务设计中体现洛阳元素的积极实践——

　　华住旗下各洛阳门店在大堂提供牡丹花茶，并准备了包括牡丹花种子、牡丹花香膏、牡丹花环等特色伴手礼；万怡酒店在整体设计中采用天子驾六、天堂明堂、牡丹雕刻等多种洛阳元素，把十三朝古都韵味写进细节。

　　有在整体营造上丰富河洛文化的鲜活样本——

　　作为省、市重点项目洛邑古城一期续建工程的重点内容，客·家酒店项目将客家的民俗文化、建筑文化与洛阳的历史文化、非遗文化等相结合，整体建成后将定期举办客家文化主题展、花朝戏演出等特色活动，积极打造客家文化与河洛文化融合的平台。

　　此外，根据规划，围绕星级酒店规划布局，我市未来还将以满足商贸客群和旅游客群需求，加速提升城市商旅品质，至2030年在市中心城区规划建成69家星级酒店(其中四星级以上33家)，同时大力推进住宿业精品化和品牌化，适度超前发展高档星级酒店，满足高档住宿、宴请、商务、会议需求。

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[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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