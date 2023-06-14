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第二届“正青春·大灌篮 ”3V3城市热血篮球赛今日在洛阳正大广场开赛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2023.07.21 21:10

　　燃烧热血，勇往直前！洛阳市的篮球热潮即将再度掀起！

　　今日，备受期待的第二届“正青春·大灌篮”3V3城市热血篮球赛在洛阳正大广场西广场正式开赛，此次赛事也是熊猫篮球公园第七届梦之路篮球嘉年华系列活动之一。

　　据悉，本次赛事由洛阳市体育局和洛阳市篮球协会指导，洛阳正大广场及熊猫篮球公园主办。赛事将面向洛阳市范围内的不同年龄段的篮球爱好者，通过联动全市各大初高中、大学、篮球机构和活动中心等，吸引广大篮球爱好者参与。

　　此番活动是洛阳正大广场在暑期档期间重点打造的专属篮球IP赛事，参赛选手将于7月21日至23日、7月28日至30日的18:00-22:30在洛阳正大广场展开激烈角逐，为观众奉献一场场精彩绝伦的篮球对决。

　　近年来，洛阳正大广场致力于推动青年文化交流，打造青年友好型商场。此次篮球赛事充分响应“全民健身”的号召，为广大篮球爱好者提供一个互相学习、交流和竞技的平台，在省运会前夕营造“全民健身”的热烈氛围。

　　除此之外，洛阳正大广场在这个暑期推出：会员万份进店礼免费领、投篮挑战赛赢电动牙刷和保温杯等活动。10元嗨吃券、20元嗨购券、消费288赠30元现金券、数码类满1000赠100元现金券等夏日重磅福利也同步释放。

　　这个夏天，一起来到洛阳正大广场感受一场青春与热血吧！
[ 责任编辑：唐好优 ]
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