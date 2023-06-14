洛阳移动“纳凉服务”获客户青睐

入伏以来，洛阳移动利用营业厅客户休息区和闲置区域开设“纳凉服务”，一系列精细化服务受到市民欢迎。

入伏以来，洛阳移动利用营业厅客户休息区和闲置区域开设“纳凉服务”，一系列精细化服务受到市民欢迎。

近期，闷热的天气让市民备受“烤验”，“哪凉快就在哪待着”，为给市民提供清凉休闲和好去处，洛阳移动在市区各大营业厅设置“爱心骑士角”，免费开放无线WIFI，为快递小哥提供暂时的休整区域。

在金城寨街营业厅，洛阳移动开设10分满意书吧、儿童游乐区，为等候办理业务的客户、周边的老人及小孩子开设一片专区，提供纳凉避暑。

洛阳移动客服部经理白雅丽介绍：洛阳移动今年在城区各主营业厅均设置爱心饮水点、血压仪、藿香正气等便民、急救物品，为市民提供免费服务。

除了各营业厅开设的“纳凉服务”外，在洛阳移动高新营业厅，营业员自发扮装，身着汉服，热情服务每一位客户，为这炎热的夏天增添了一道靓丽的风景。(赵栋栋)