河南省实施扩大内需战略三年行动方案多处点题洛阳

记者今日从洛阳市商务局获悉，《河南省实施扩大内需战略三年行动方案(2023—2025年)》(简称《行动方案》)印发，多处点题洛阳。

记者今日从洛阳市商务局获悉，《河南省实施扩大内需战略三年行动方案(2023—2025年)》(简称《行动方案》)印发，多处点题洛阳。《行动方案》提出，加快建设洛阳国际消费中心城市、支持洛阳争创国家骨干冷链物流基地，为洛阳加快消费提质升级指明方向。

内需对经济发展的拉动力有多强？先来看一组数据。今年以来，洛阳常态化开展促消费活动，促进消费潜力释放。元旦、春节期间举办“千企万品亿元”百余场促消费活动，发放各类消费券1.06亿元，带动重点监测的零售和餐饮企业销售收入同比增长14.7%；牡丹文化节期间，推出“惠享花城 嗨购洛阳”牡丹消费季系列活动，全市13家品牌消费集聚区销售额同比增长35%以上；“五一”期间，组织开展“洛产洛销”活动，带动消费12亿元。另外，在大力提升品质消费方面，引进喜茶、咖啡邮局等品牌首店11家；在大力培育平台经济、直播经济方面，举办洛阳首届直播产业大赛、实现线上商品交易总额约3300万元。

围绕促消费，《行动方案》从“提升传统消费、扩大服务消费、培育新型消费、倡导绿色低碳消费、完善体制机制”入手提出17条举措。

积极推动豫酒振兴，支持本土龙头酒企提高品质和设计水平、创新营销模式，支持豫酒全国化发展；

加快实施首店引进、新品首发等专项行动，大力吸引知名品牌首店、旗舰店、体验店、连锁店集聚，鼓励国际品牌企业开设直营门店、品牌工厂；

培育壮大夜购、夜食、夜游、夜娱、夜宿、夜行规模，打造多业态融合的夜经济场景，每年培育5—10个省级夜经济消费集聚区，加快建设洛阳国际消费中心城市；支持洛阳争创国家骨干冷链物流基地，完善农产品仓储保鲜冷链物流设施；

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洛阳市商务局相关负责人表示，下一步将在促消费活动、消费新场景、品质消费、城乡商贸物流体系等方面发力，进一步激发消费市场活力。