7月22日起，34路公交线路临时调整

刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息称，因玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程围挡施工，为方便东花坛西、北窑、洛阳东站沿线乘客出行，洛阳公交集团将于2023年7月22日起，临时调整34路。

刚刚，“洛阳公交集团”微博发布消息称，因玄武门大街(九龙台北街—启明北路)段提升改造工程围挡施工，为方便东花坛西、北窑、洛阳东站沿线乘客出行，洛阳公交集团将于2023年7月22日起，临时调整34路。

去程从中州东路公交停车场发车，行驶至东花坛东后，改走启明西路、利民南街、利民西街、万寿街、启明西路、玄武门大街恢复原线，调整路段去回程一致。⑥