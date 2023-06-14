异地调档案可以代办吗？市人力资源和社会保障局回复

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我现在在山东省工作，需要异地调档案。我将调档函邮寄回家，家人是否可以帮我办理调档业务？如果可以，需要准备哪些材料？

近日，有网友在洛阳网《百姓呼声》频道发帖咨询：我现在在山东省工作，需要异地调档案。我将调档函邮寄回家，家人是否可以帮我办理调档业务？如果可以，需要准备哪些材料？

洛阳市人力资源和社会保障局回复：异地调档可以代办，请委托人携带调档函原件、本人身份证复印件和代办人身份证原件前来办理档案调出手续。

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