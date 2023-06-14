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洛阳市2023年市直普通高中市批次中招录取分数线公布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳市教育局 2023.07.21 10:44

　　刚刚，“洛阳市教育局”微信公众号发布消息：洛阳市2023年市直普通高中市批次中招录取分数线和注意事项公布！具体内容如下：

　　一、录取分数线

　　二、考生查询方式和时间

　　7月23日早上8点30分，考生可登录河南省普通高中招生信息服务平台查询录取结果。

　　新生报到时间为7月24-26日，新生要关注录取学校的微信公众号，了解报到须知并按照要求报到。

　　三、注意事项

　　1.按时诚信入学。被录取的考生请按照录取学校的要求按时报到；被学校正常录取后未按规定时间报到的考生，视为主动放弃普通高中学业资格，一律不予注册普通高中学籍。

　　2.公开征集志愿。总成绩在最低控制线434以上、未被录取的市区考生，请于7月29日关注洛阳市教育局微信公众号发布的通知，市教育局将统一组织未录满计划的学校公开征求志愿。未被录取的考生和最低控制线下的考生还可以选择中等职业学校继续学业。

　　3.警惕招生诈骗。要警惕不法分子利用考生和家长等待录取信息的急切心理，设置“招生陷阱”诱骗考生和家长。再次提醒家长和学生：只有在中招志愿填报系统填报志愿并且中考成绩达到报考高中学校录取分数要求的，才会被录取；只有被录取且按时到录取学校报到，才能注册普通高中学籍。不存在所谓“内部指标”“内部调剂”“降分录取”“中介机构买卖高中名额”等渠道手段，未被录取的不能注册普通高中学籍。请广大考生和家长明辨诈骗伎俩，切忌存在侥幸心理，勿信不实传言，避免上当受骗(监督举报电话：61113257)。

　　4.严格规范收费。各高中学校要严格执行教育收费公示制度，未经公示不得收费。民办学校收费收入应全部缴入经教育行政部门备案的学校银行账户，统一管理。学校收费时，须出具规范票据。对学校违规收费行为，可向教育行政部门投诉举报(乱收费监督举报电话：63254478)。⑥
[ 责任编辑：崔利利 ]
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