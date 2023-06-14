伊滨区公开招聘、选调事业单位工作人45名

昨日，“伊滨人社”微信公众号发布《2023年洛阳市城乡一体化示范区(伊滨区)公开招聘事业单位工作人员公告》《2023年洛阳市城乡一体化示范区（伊滨区）公开选调事业单位工作人员公告》。

昨日，“伊滨人社”微信公众号发布《2023年洛阳市城乡一体化示范区(伊滨区)公开招聘事业单位工作人员公告》《2023年洛阳市城乡一体化示范区（伊滨区）公开选调事业单位工作人员公告》，公告显示，伊滨区将面向社会公开招聘工作人员30名，为区财政全供事业编制。此外，还将公开选调事业单位工作人员15名。

招聘：

考生可于7月27日9:00—7月29日17:00使用电脑端登录河南人才测评与考试服务网(http://www.zhaopinya.com)，点击“洛阳市城乡一体化示范区(伊滨区)公开招聘事业单位工作人员”报名入口进入报名主页面；并于7月30日17:00前完成缴费。