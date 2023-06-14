洛阳市体育产业联合会成立

近日，洛阳市体育产业联合会正式成立，标志着我市体育产业开启了产业联盟抱团发展融合创新的崭新阶段。

近日，洛阳市体育产业联合会正式成立，标志着我市体育产业开启了产业联盟抱团发展融合创新的崭新阶段。

据介绍，近年来，我市体育产业市场主体不断壮大，已经成为助推我市经济转型升级、培育经济发展新动能、拉动全市经济增长的重要着力点和突破口。据统计，2022年，我市体育产业总规模123.72亿元，占同期洛阳市生产总值的比重为2.18%，高于全省平均水平；全市居民体育消费总额152.19亿元，人均体育消费为2149.85元，占人均消费支出的9.68%。洛阳体育产业发展潜力巨大。

为整合优质体育产业资源、推动体育产业高质量发展，我市经研究决定成立洛阳市体育产业联合会。该联合会是由全市各类体育产业相关机构、单位、组织及体育爱好者自愿组成的社会团体，是具有联合性、地方性、非营利性和社团法人资格的全市性体育社团，是代表洛阳市参加国内外各类体育产业相关活动的合法组织。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 王思思)