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“幼”“小”联合 暑期爱心托管班“上线”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:34

暑期爱心托管班

　　“很开心，这里有我熟悉的老师、同学，今天还收到了好多礼物，上了很有意思的课。”“每周有一次素质拓展活动，我们能跟着老师做游戏。”……日前，在伊滨区第一实验小学暑期爱心托管班的教室里，孩子们兴奋地说。

　　伊滨区总工会联合伊滨区教体局，依托伊滨区第一实验小学和伊水苑幼儿园开设的暑期爱心托管班日前开班。该托管班设3个班级，为不同年龄段的孩子设置相应课程，并根据孩子的兴趣爱好，提供个性化托管服务。

　　周一至周五，幼儿班的孩子在老师的引导下进行专注力练习、启蒙积木等课程学习，低年级的孩子可以学习绘画、围棋等，高年级的孩子则被安排进行科学与实验、红色电影观后交流等内容的学习。此外，每天各班都有2至3节课的时间，留给孩子们完成暑期作业和进行户外活动。团队素质拓展、蛋糕工坊DIY、安全教育演练等特色课程也会穿插在课程安排中。

　　与目前我市多数暑期托管班不同，该暑期爱心托管班增设了幼儿班，针对幼儿园学段的孩子提供双师看管、心理健康教育等服务，并为孩子们提供营养午餐和加餐。

　　“早上8:20送到，下午6:00来接，帮我解决了暑期带娃的难题。”曹女士将孩子送到托管班后，骑着电动车去上班。据了解，该暑期爱心托管班共招收了120余名职工子女，解决了部分职工子女暑期无人看管的难题，有效降低了职工家庭的育儿成本。

　　伊滨区相关负责人表示，该区将继续坚持公益普惠的原则，采用“政府主导、社会参与、家庭支持”的资源调配模式，不断扩大托管服务的覆盖面，提升职工群众的获得感、幸福感、安全感，让孩子度过一个安全、快乐、有收获的暑期。（洛报融媒·洛阳网见习记者 马乐 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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