孟津区全力推进乡里中心建设：功能项目因需而设 贴心服务温暖到“家”

“谁不说俺家乡好，得儿哟，咿儿哟……”近日，在孟津区送庄镇梁凹村乡里中心，阵阵歌声引来不少村民驻足聆听。如今，乡里中心已经成为该村群众休闲娱乐的热门地。

“谁不说俺家乡好，得儿哟，咿儿哟……”近日，在孟津区送庄镇梁凹村乡里中心，阵阵歌声引来不少村民驻足聆听。如今，乡里中心已经成为该村群众休闲娱乐的热门地。

自“五星”支部创建开展以来，孟津区以村党群服务中心为主阵地，坚持问需于民、优化布局、科学运行“三步工作法”，按照“为民、惠民、便民”理念，首批确定94个村(社区)，一村一策深入推进乡里中心建设，为群众提供多样化融合服务，以“小切口”推动乡村治理“大文章”落实落细。

乡里中心怎么建？功能项目如何设置？问需于民、因需而设就是答案。孟津区朝阳镇卫坡村在乡里中心建设前期，发放村民服务需求调查问卷170份，召开专题座谈会2次，围绕村民需求设置了便利店、快递点、托幼中心等。西霞院街道南陈社区立足群众需求，将党群服务中心27间功能室进行整合，“去行政化”做减法，“强服务”做加法，拆掉“台子”，去掉“牌子”，让居民感受家的味道。吉利街道东杨社区组织开展“圆桌议事会”，针对缺少活动场地这一问题，新建游园2个、儿童游乐中心1个。

一个家庭，一老一小，两头牵挂；一个社会，养老和托育，都是民生。孟津区在建设乡里中心时，全面整合日间照料、托幼、卫生健康等服务，积极引入社会组织、组建志愿服务队，用心用情托稳一老一小的幸福梦。

在常袋镇半坡村乡里中心，村民郭广志看着开心玩耍的孙女，笑着说：“孩子一放学就来找社工玩游戏、做手工。走几步就到大食堂了，中午不用做饭，还能变着花样吃，省心省力。”该村创新打造“党建+社工+N服务”村级公共服务平台，配备专业社工、医务人员各2名，服务内容涵盖心理疏导、资源链接、政策宣传等，用实际行动关爱“一老一小”。

此外，自治、自乐、志愿组织也是孟津区推动乡里中心建设和基层治理的一大抓手。截至目前，该区已吸引1300余名党员干部、致富能手、返乡乡贤加入“三自”组织，让群众从“站在一旁看”变为“聚到一起干”，激活乡村振兴内生动力。

孟津区相关负责人表示，下一步将锚定“五星”强阵地、“一篮子服务”聚民心，积极调动各方力量、引入市场主体，推动乡里中心实现科学化、专业化、社会化长效运营，推动各项服务往群众心里走、往实里走。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张合合 贾甜蕾）