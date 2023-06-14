洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

孟津区全力推进乡里中心建设：功能项目因需而设 贴心服务温暖到“家”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:35

　　“谁不说俺家乡好，得儿哟，咿儿哟……”近日，在孟津区送庄镇梁凹村乡里中心，阵阵歌声引来不少村民驻足聆听。如今，乡里中心已经成为该村群众休闲娱乐的热门地。

　　自“五星”支部创建开展以来，孟津区以村党群服务中心为主阵地，坚持问需于民、优化布局、科学运行“三步工作法”，按照“为民、惠民、便民”理念，首批确定94个村(社区)，一村一策深入推进乡里中心建设，为群众提供多样化融合服务，以“小切口”推动乡村治理“大文章”落实落细。

　　乡里中心怎么建？功能项目如何设置？问需于民、因需而设就是答案。孟津区朝阳镇卫坡村在乡里中心建设前期，发放村民服务需求调查问卷170份，召开专题座谈会2次，围绕村民需求设置了便利店、快递点、托幼中心等。西霞院街道南陈社区立足群众需求，将党群服务中心27间功能室进行整合，“去行政化”做减法，“强服务”做加法，拆掉“台子”，去掉“牌子”，让居民感受家的味道。吉利街道东杨社区组织开展“圆桌议事会”，针对缺少活动场地这一问题，新建游园2个、儿童游乐中心1个。

　　一个家庭，一老一小，两头牵挂；一个社会，养老和托育，都是民生。孟津区在建设乡里中心时，全面整合日间照料、托幼、卫生健康等服务，积极引入社会组织、组建志愿服务队，用心用情托稳一老一小的幸福梦。

　　在常袋镇半坡村乡里中心，村民郭广志看着开心玩耍的孙女，笑着说：“孩子一放学就来找社工玩游戏、做手工。走几步就到大食堂了，中午不用做饭，还能变着花样吃，省心省力。”该村创新打造“党建+社工+N服务”村级公共服务平台，配备专业社工、医务人员各2名，服务内容涵盖心理疏导、资源链接、政策宣传等，用实际行动关爱“一老一小”。

　　此外，自治、自乐、志愿组织也是孟津区推动乡里中心建设和基层治理的一大抓手。截至目前，该区已吸引1300余名党员干部、致富能手、返乡乡贤加入“三自”组织，让群众从“站在一旁看”变为“聚到一起干”，激活乡村振兴内生动力。

　　孟津区相关负责人表示，下一步将锚定“五星”强阵地、“一篮子服务”聚民心，积极调动各方力量、引入市场主体，推动乡里中心实现科学化、专业化、社会化长效运营，推动各项服务往群众心里走、往实里走。（洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 张合合 贾甜蕾）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
        近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳通报一批招投标领域违法违规行为
  • 洛阳市2023年市直普通高中市批次中招...
  • 南阳市党政代表团来洛考察
  • 洛阳城市阳台，向你我走来！
  • 洛宁县：花开迎客来 农文旅融合促增收
  • “洛阳—桂林”航线复航
  • 市委理论学习中心组举行集体学习
  • 徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中...
  • 洛阳强对流天气过后 又要热起来
  • 提前预约可免费入园！洛阳牡丹阁景区...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605