洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛钼可持续发展获得“国际表彰”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:37

　　记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼)获悉，近日，评级机构标准普尔公布了《标普全球可持续发展年鉴(中国版)2023》，洛钼成功入选，为金属与矿业领域仅有的两家中国企业之一。

　　该年鉴基于企业可持续发展评估(CSA)结果制作，旨在表彰总部位于中国内地、中国香港及中国澳门的公司在各自行业中展现出的企业可持续发展优势。今年，标准普尔对2022年企业可持续发展评估中的1590家中国公司进行筛选，来自44个行业的88家公司入选该年鉴。

　　在标准普尔于金属与矿业领域设置的3个重点标准议题——环境、社会、治理与经济维度中，洛钼均有突出表现。

　　在环境领域，洛钼的所有矿区均每年接受ISO14001环境管理体系认证，并在生物多样性、废弃物管理等领域引入了国际良好实践。去年，洛钼制订了碳中和路线图和行动方案，承诺在2050年前投入不少于15亿美元，通过“高效节能—电动化替代—可再生能源—末端碳捕集”的综合方案，逐步实现“碳达峰、碳中和”的战略目标。

　　在社会领域，洛钼所有矿区定期接受ISO45001职业健康与安全体系审核，去年实现了零工亡、零新增职业病例。洛钼开展精准扶贫工作，从2017年开始结对帮扶的栾川县秋扒乡小河村，去年上榜国家农业农村部公布的2022年中国美丽休闲乡村名单。在刚果(金)业务所在地，洛钼在教育、环境、生计、社区健康和安全等各领域践行社会责任，社区投资金额达到2.68亿元人民币。

　　在治理领域，去年，洛钼在集团总部设立了廉政稽核部，发布了《首席审计监察官制度及细则》，由廉政稽核部和内控内审部抽调专业人员派驻至各核心业务单元开展日常廉洁监管。此外，洛钼去年加入了联合国全球契约组织，使全球契约十大原则成为企业策略、文化和日常运营的一部分。

　　近年，洛钼在ESG(环境、社会和治理)领域的绩效频频获得第三方认可。今年以来，洛钼曾入围2022福布斯中国可持续发展工业企业TOP50，为河南省唯一入选企业；在摩根士丹利ESG评级中，ESG绩效从A级升至AA级。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 邵亦琳 通讯员 周星)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊...
    洛阳牡丹妇产医院成为河南省遗传与产前诊断联盟首批成员单位
        近日，由河南省妇幼保健院(郑大三附院、省妇女儿童医院)、河南省出生缺陷防治管理中心、河南省新生儿疾病筛...
  • ·糖尿病患者能做胃肠镜吗
  • ·隔夜西瓜能吃吗
  • ·老年人腿抽筋 可要找找原因
    		•
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
    喜欢游古镇？ 不妨自驾去神垕
        有些游客偏爱古镇游，他们有怀旧情结，喜欢看老街老房，喜欢踩在石板路上，喜欢去深宅大院里追忆往昔。
  • ·盛夏荷花开 赏荷有佳处
  • ·西苑公园：“老”公园，新景观
  • ·农场乐一乐 古寺游一游
    		•
    		 
    新闻排行
  • 洛阳通报一批招投标领域违法违规行为
  • 洛阳市2023年市直普通高中市批次中招...
  • 南阳市党政代表团来洛考察
  • 洛阳城市阳台，向你我走来！
  • 洛宁县：花开迎客来 农文旅融合促增收
  • “洛阳—桂林”航线复航
  • 市委理论学习中心组举行集体学习
  • 徐衣显主持召开专题会议研究外迁高中...
  • 洛阳强对流天气过后 又要热起来
  • 提前预约可免费入园！洛阳牡丹阁景区...
    		•
    百姓呼声
    停车费自动通过ETC代扣？弘义集团回复
    青年宫地铁站出入口暂不具备开通条件
    精彩图片
    漫步天街阅古今
    预计8月底完工！洛阳翠...
    瀍河区旭升社区标准化...
    洛阳开元湖公园：荷花...
    精彩热帖

    小翠的彩礼

    新鲜小苦瓜

    定鼎门夏季之夜

    洛浦晨曦 美到窒息
    /为荷而来
    /雨荷
    /一兜嫩玉米
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605