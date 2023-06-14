洛钼可持续发展获得“国际表彰”

记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼)获悉，近日，评级机构标准普尔公布了《标普全球可持续发展年鉴(中国版)2023》，洛钼成功入选，为金属与矿业领域仅有的两家中国企业之一。

记者从洛阳栾川钼业集团股份有限公司(简称洛钼)获悉，近日，评级机构标准普尔公布了《标普全球可持续发展年鉴(中国版)2023》，洛钼成功入选，为金属与矿业领域仅有的两家中国企业之一。

该年鉴基于企业可持续发展评估(CSA)结果制作，旨在表彰总部位于中国内地、中国香港及中国澳门的公司在各自行业中展现出的企业可持续发展优势。今年，标准普尔对2022年企业可持续发展评估中的1590家中国公司进行筛选，来自44个行业的88家公司入选该年鉴。

在标准普尔于金属与矿业领域设置的3个重点标准议题——环境、社会、治理与经济维度中，洛钼均有突出表现。

在环境领域，洛钼的所有矿区均每年接受ISO14001环境管理体系认证，并在生物多样性、废弃物管理等领域引入了国际良好实践。去年，洛钼制订了碳中和路线图和行动方案，承诺在2050年前投入不少于15亿美元，通过“高效节能—电动化替代—可再生能源—末端碳捕集”的综合方案，逐步实现“碳达峰、碳中和”的战略目标。

在社会领域，洛钼所有矿区定期接受ISO45001职业健康与安全体系审核，去年实现了零工亡、零新增职业病例。洛钼开展精准扶贫工作，从2017年开始结对帮扶的栾川县秋扒乡小河村，去年上榜国家农业农村部公布的2022年中国美丽休闲乡村名单。在刚果(金)业务所在地，洛钼在教育、环境、生计、社区健康和安全等各领域践行社会责任，社区投资金额达到2.68亿元人民币。

在治理领域，去年，洛钼在集团总部设立了廉政稽核部，发布了《首席审计监察官制度及细则》，由廉政稽核部和内控内审部抽调专业人员派驻至各核心业务单元开展日常廉洁监管。此外，洛钼去年加入了联合国全球契约组织，使全球契约十大原则成为企业策略、文化和日常运营的一部分。

近年，洛钼在ESG(环境、社会和治理)领域的绩效频频获得第三方认可。今年以来，洛钼曾入围2022福布斯中国可持续发展工业企业TOP50，为河南省唯一入选企业；在摩根士丹利ESG评级中，ESG绩效从A级升至AA级。(洛报融媒·洛阳网记者 张锐鑫 实习生 马毅龙 邵亦琳 通讯员 周星)