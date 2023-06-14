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老旧小区“倍速加梯”成人之美！（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:42

　　老房有喜了！看晚报，我市公布既有住宅加装电梯三年行动实施方案，明年1月进行电梯全面加装，到2026年6月底前都市核心区老旧小区加装电梯完成率力争在50%以上，洛阳人“一键直达”幸福生活开启倍速模式，引来人们热议和点赞。

　　老旧小区加装电梯，是紧贴百姓生活的关键小事，也是事关社会“适老化”的民生大事。岁月淙淙，时光的车轮缓缓而过，房子成了老房，年轻人也成了老年人，他们把自己的青春奉献给了城市，不少人却因为老房无电梯，连下楼看别人打麻将的乐趣都成为奢望。加快老旧小区加装电梯成为全民共识。

　　民有所呼，政有所应。近年来，我市推出财政补贴激励、支持提取公积金等政策，探索多种加梯模式，老旧小区加梯之路越走越快。在西工区九州花园小区，加装电梯赠“阳光房”，一楼业主不仅同意，还掏了8000元，“老破小”变“电梯洋房”；在涧西区石化社区，两栋楼两个脸对脸的单元，共同加装一部“共享电梯”，既解决了居民上下楼问题，又降低了每户分摊费用……有了电梯，不少“悬空老人”都被“激活”了，每天下楼走一走，晒太阳、聊聊天，有了实打实的获得感。

　　早一天加梯，就早一天受益。这次我市实施既有住宅加装电梯三年行动，从明确三年加装电梯计划，到每台8万元固定补贴，再到明确办理事项细则，目标更高、力度更大、服务更细，对比去年以来我市加装电梯240余部，更将跑出加装电梯的“加速度”。面对滚滚而来的银发浪潮，洛阳百尺竿头更进一步，给老年人以更大的善意和温暖，见证了一个城市的格局与情怀，让他们感受到被放在心上的“温柔相待”。

　　老年人需要的不是“将就将就”，而是有品质、有尊严的美好生活。老旧小区改造也好，老楼加梯也好，多一些“想老年人所想，急老年人所急”，多一些换位思考、成人之美，老年人才会生活得更有幸福感。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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