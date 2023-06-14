研发新品狠抓质量 大阳摩托出口红火

昨日，洛阳北方易初摩托车有限公司总装生产线上，员工们正在加紧组装出口土耳其的500多辆大阳新款大排量运动踏板两轮摩托车。
昨日，洛阳北方易初摩托车有限公司总装生产线上，员工们正在加紧组装出口土耳其的500多辆大阳新款大排量运动踏板两轮摩托车。
昨日，洛阳北方易初摩托车有限公司总装生产线上，员工们正在加紧组装出口土耳其的500多辆大阳新款大排量运动踏板两轮摩托车。今年以来，通过研发新品和狠抓质量，北易外贸呈现红火局面。上半年大阳摩托车出口同比增长36.99%，先后出口到摩洛哥、希腊、马来西亚、伊朗等11个国家。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 李飞舟 摄）
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605