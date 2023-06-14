研发新品狠抓质量 大阳摩托出口红火

昨日，洛阳北方易初摩托车有限公司总装生产线上，员工们正在加紧组装出口土耳其的500多辆大阳新款大排量运动踏板两轮摩托车。

昨日，洛阳北方易初摩托车有限公司总装生产线上，员工们正在加紧组装出口土耳其的500多辆大阳新款大排量运动踏板两轮摩托车。今年以来，通过研发新品和狠抓质量，北易外贸呈现红火局面。上半年大阳摩托车出口同比增长36.99%，先后出口到摩洛哥、希腊、马来西亚、伊朗等11个国家。（洛报融媒·洛阳网记者 潘郁 通讯员 李飞舟 摄）