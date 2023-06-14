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洛宁县上陶峪村依托神灵寨景区大力发展民宿经济、乡村旅游
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.07.21 08:34

游客享受宁静与惬意

　　盛夏时节，漫步在洛宁县涧口乡上陶峪村，眼前南山北塬对峙，树木郁郁葱葱，神灵涧穿流其间，令人神清气爽。村口的高端民宿、神灵涧沿岸的露营基地……眼下，上陶峪村大力发展民宿经济、乡村旅游，吸引了不少游客。

　　走进露营基地，不少游客正在惬意地休息，还有游客走出帐篷，记录难忘瞬间。“从抖音上看到这里建设了露营基地，附近还有景点，就和家人特意从郑州过来玩。”游客乔女士表示，“在这里不仅能欣赏美丽的景色，还能享受那份宁静与惬意。”得益于乡村运营，上陶峪村正在激发乡村发展新活力。

　　上陶峪村的乡村旅游发展道路，可以用从“蹭流量”到营造消费新场景来形容。为何这样说？

　　上陶峪村南侧就是神灵寨。曾经，“蹭”着神灵寨的流量，村民一度通过发展农家乐，增加收入。然而，农家乐规格不一、缺乏管理，加上现有设施无法满足高品质个性化的旅游新需求，让上陶峪村再度面临发展难题。

　　看到众多游客从家门口匆匆经过、不作停留，上陶峪村党支部书记、村委会主任杨志军看在眼里、急在心里。“如何才能留住游客的脚步？”在和涧口乡有关负责人沟通后，他最终瞄准了乡村旅游，通过营造消费新场景留住游客。

　　消费新场景咋营造？

　　近年来，民宿和露营基地成为不少游客向往的“诗和远方”。“我们村有山、有水，还紧临景区，有不少闲置资源。为啥不发展民宿和露营基地呢？”杨志军心想。

　　2021年，一次偶然的机会，杨志军和涧口乡有关负责人了解到，一名在外打拼的洛宁乡贤，有在神灵寨建设民宿的想法，这与上陶峪村的发展思路不谋而合。多次考察后，该乡贤决定在上陶峪村建设民宿和露营基地。

　　结合该村资源布局，项目建设方案逐渐确定：村东闲置学校改造为高端民宿，具备客房、餐饮、会议室等功能；村西沿神灵涧布局露营基地，并开发各类亲子项目……村子采取土地入股的方式与运营商合作，盘活乡村资源，实现“资源变资产”，推动发展集体经济。

　　按照运营前置的理念，项目建设之初，计划布局民宿、接待中心、咖啡书屋、餐厅、露营基地、停车场等设施，还将依托陶艺馆和抽水蓄能电站项目，开展研学活动，最大限度满足游客需求。

　　目前，民宿和露营基地已投入使用，成为不少游客的“打卡地”。“现在不到周末，房间就已经订满了。”民宿项目有关负责人介绍。

　　对上陶峪村的发展，涧口乡还有更长远的谋划。“未来，我们还将‘连点成线’，实施建设该村龙王河至狮子崖的10公里登山步道，将体育融入当地旅游产业发展布局，带动沿线经济发展。”涧口乡有关负责人介绍。

　　“我们想以民宿和露营基地为着力点，借助各类旅游项目，大力发展民宿经济、乡村旅游，同时依托神灵寨景区的客源，充分发挥引流作用，同时带动沿线35家农家乐改造提升，推进整村发展。”该负责人表示。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营 实习生 杨默涵 通讯员 徐正瑛 杨慧怡 文/图）　
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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