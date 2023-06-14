@洛阳市民：定期清理家庭药箱 不要存过期和变质药品

市市场监管局联合洛报融媒举行的“过期药品有回收，安全用药共守护”活动正在进行，目前已在全市15个县区设置了60个过期药品回收点，方便市民就近选择。

市民把过期药品送到回收点

市市场监管局联合洛报融媒举行的“过期药品有回收，安全用药共守护”活动正在进行，目前已在全市15个县区设置了60个过期药品回收点，方便市民就近选择。

自该活动启动以来，洛报集团全媒体矩阵进行了全方位报道，覆盖媒体包括洛阳网，掌上洛阳客户端及洛视频，洛阳日报、洛阳晚报抖音和视频号等，《洛阳日报》《洛阳晚报》同步报道，引起市民广泛关注。

19日，当记者来到位于涧西区的一处过期药品回收点时，69岁的市民张女士正拿着一盒未拆封的头痛宁胶囊，询问药店工作人员。

“去年冬天，我老伴儿觉得身体不舒服到医院看病，医生开了两盒药，后来症状缓解了，这盒药一直没吃，过期了。”张女士说。工作人员查看外包装发现，药品的有效期至2023年6月，属于过期药品，可以回收。完成登记后，工作人员将药品放入过期药品回收箱。

在采访中记者了解到，这两天，有不少市民拿着已经拆封的过期药品到现场询问能否回收。在洛报集团的多个新媒体平台后台，大家的留言也比较集中：已经拆封没有使用完的药品放过期了，可以回收吗？

“市民直接送到回收点即可，这些药品都可以回收。”市市场监管局药品安全监管科相关负责人说，此次公益活动主要突出安全用药和服务百姓，所以市民家里的药品，不限种类、不限名称、不限厂家，不管是否拆封，只要是过期药品，都在回收范围内。

那么，药品的有效期应该如何查看，怎么判断药品是否过期？市市场监管局药品安全监管科相关负责人说，市民买回药品后，应先仔细阅读药品说明书，按照要求储存药品，一般来说，大部分药品可以在10℃～30℃的常温条件下保存。如果药品说明书上要求存放在阴凉处，指的是储存温度不能超过20℃；存放在凉暗处的，要避免光线，且储存温度不能超过20℃；冷藏药品容易变质，要放置在冰箱中，温度要保持在2℃~10℃；避光保存则要避免日光直射。